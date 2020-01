Guaidó pidió apoyar petición de Diego Arria para expulsar al régimen de la ONU

Caracas.- El presidente encargado, Juan Guaidó, instó este miércoles a respaldar la propuesta del excongresista venezolano, Diego Arria, la cual consiste en recolectar firmas para conseguir la expulsión de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Maduro, el usurpador a diferencia de la OEA (Organización de Estados Americanos), en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) mantiene un puesto que no le corresponde, organismo donde es investigado por violar DD. HH.”, escribió Guaidó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Aseguró que ese espació ocupado por el chavismo, debe recobrarse para alcanzar la democracia en la nación. “Firmo y respaldo la iniciativa liderada por Diego Arria”, agregó.

El pasado 17 de octubre, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU votó a favor de que Venezuela fuese miembro de la institución, pese al informe emitido por la alta comisionada MIchelle Bachelet, quien informó a mediados del año 2019, sobre sobre la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.

El secretario general de OEA, Luis Almagro, durante el mes de diciembre a través de un video también pidió apoyar la petición contra el “régimen tiránico” de Maduro.

“Quiero alzar mi voz y convocar a ciudadanos y ciudadanas de bien, personas solidarias a que firmen la petición; obliguemos todos juntos a expulsar al régimen de Maduro, y con eso, reivindiquemos la causa de los derechos humanos al tiempo que honramos a las víctimas de lo crímenes cometidos por el régimen”, expresó Almagro.

We join the @UNWatch campaign led by @DiegoArria to expel the dictatorship of #Venezuela from the United Nations Human Rights Council @UN_HRC.

We call on everyone to sign the petition: https://t.co/DtZBUj920z pic.twitter.com/ur1QLP05st

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 20, 2019