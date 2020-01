Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. El presidente (E) Juan Guaidó se reunió este viernes con la diáspora venezolana en París, Francia, en el marco de la Agenda Internacional 2020. En ese sentido, les transmitió la seguridad de que “saldrán del régimen”, haciendo “lo necesario por la vía necesaria para lograrlo”.

“El 20 de mayo de 2018 demostramos que para farsas no nos prestamos. Nosotros queremos elecciones libres y transparentes, para una farsa no nos vamos a prestar, que quede claro. Los militares, queramos o no, son una variable necesaria para lograr la transición, continúan teniendo las garantías de las que hablamos hace un año, tienen el respaldo del mundo, tienen opciones, pero tienen que jalar la puerta”, comentó.











Guaidó le pidió a los presentes, incluyendo a los medios de comunicación que colaboren con difundir, verificar la información, ya que en Venezuela los medios de comunicación “están secuestrados”, por lo que les solicitó visibilizar la crisis venezolana.

Vamos a insistir, tienen una oportunidad y garantías, eso no va a pasar de gratis, tenemos que presionar. Tenemos que hacer nuestro trabajo, presionar y protestar. No nos podemos cansar por más duro que sea, necesitamos apoyo en la comunicación.

“Hay que alinear todas las fuerzas, Venezuela no se parece a Cuba, se parece más a Siria. Tenemos que hacer lo necesario por la vía necesaria para lograrlo. Vamos a ponerle freno a esto, en esta dificultad hemos estrechado lazos con muchos países. Usaron una máquina de propaganda para desestabilizar latinoamerica. Nuestro único límite es nuestra vida”, afirmó.











En el marco de la misma agenda, el también jefe del Parlamento, se reunió este viernes con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, con el fin de “coordinar y tomar las acciones necesarias para lograr una solución a la crisis venezolana”.

El líder venezolano estuvo el pasado lunes en Bogotá, Colombia, participando en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, como parte de su Agenda Internacional 2020. Luego de eso, el martes, llegó a Londres, Inglaterra, y se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Boris Jonhson.

También, llegó a Suiza para intervenir este 23 de enero como orador en el Foro Económico de Davos, donde pidió a los líderes mundiales no dejar a Venezuela por fuera en los planes que tienen para el futuro.

