Guanipa desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía: “Régimen podría detener a Juan Guaidó”

Caracas/ Foto: El Cooperante. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ofreció este martes declaraciones desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para respaldar el anunciado regreso del presidente (E) Juan Guaidó a Venezuela. En ese sentido alertó sobre la posibilidad de que el régimen decida intentar detener al mandatario nacional.

“Sabemos que hay riesgos. En estos momentos hay una profunda molestia del régimen porque Guaidó salió del país para buscar respaldo por la libertad de nuestra patria. Lo que haga Maduro a nosotros nos resbala, es un cobarde, porque sabe que si se cuenta, este país le va a dar una patada. En medio de esa cobardía pueden intentar detener al presidente (E) Juan Guaidó, no sabemos cómo van a reaccionar”, comentó el parlamentario en declaraciones a los medios de comunicación.











Guanipa afirmó que están preparados para arriesgarse ante las acciones que pueda emprender el régimen, con el objetivo de intentar producir un cambio político en el país. En ese sentido, añadió que tomaron la decisión de suspender la sesión de la Asamblea Nacional, que estaba prevista para efectuarse en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, para acudir al aeropuerto tras conocerse la noticia de la posible llegada de Guaidó.

“No tengo respuesta sobre el vuelo, no sé por dónde y por qué vía llega Guaidó, y tampoco la tenemos por qué saber, por su seguridad. Sabemos que el régimen está dispuesto a todo. Cada vez que habla Maduro, bota por la boca bilis, cada vez reflejan más la molestia que el pueblo les tiene por llevar al país a una tragedia. Venezuela no merece vivir sin servicios públicos. No son dignos para seguir usurpando la presidencia de la República, el objetivo no es cohabitar”, sentenció Guanipa.











Comentarios

comentarios