Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"

Caracas/Foto: UN.- El presidente de Guyana, Irfaan Alí denunció este miércoles ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas las “repetidas amenazas” de Venezuela por la disputa sobre El Esequibo.

En su alocución, el mandatario reiteró que el caso está en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ente que -en 2023- le ordenó a Venezuela, país que no reconoce su jurisdicción, “no alterar el status quo”.

“Venezuela persiste con hechos unilaterales y amenazas de anexión, violando flagrantemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen el orden mundial. Si los derechos de un pequeño Estado pueden pisotearse, y se puede hacer caso omiso a una corte internacional, ¿qué protección queda para cualquier nación?”, comentó.

Ante esto, Alí precisó que su nación sigue creyendo en el Derecho Internacional, resaltando que su derecho al territorio “no es negociable”.

De igual manera, señaló que su país no se “intimidará” ante Venezuela, y agradeció la solidaridad de sus aliados por el apoyo en el caso.

Posición sobre la guerra en Gaza y Ucrania

Entre otros puntos, el mandatario reiteró su condena por el ataque perpetrado por Hamás en Israel, y pidió la liberación de todos los rehenes. Asimismo, aclaró que el conflicto en Gaza “no es legítima defensa”, sino una “matanza sistemática” que provocó el desplazamiento de millones “que están condenados a morir lentamente”, clasificando la guerra como un “crimen de guerra”.

“La impunidad jamás debe triunfar por sobre la justicia. Debemos actuar de manera urgente para detener este genocidio, devolder a los rehenes y acelerar los esfuerzos hacia una solución de dos Estados. Instamos a Catar, Egipto y Estados Unidos a mediar por esta vía”, comentó.

Asimismo, hizo un llamado a Rusia y Ucrania para finalizar la guerra, y ratificó el apoyo de su administración a la soberanía y derecho territorial de Ucrania.

Reunión con Marco Rubio

Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunió con Alí, en Nueva York. En una publicación de X, el funcionario afirmó que ambas naciones seguirán fortaleciendo su cooperación, destacando que juntos promoverán la “estabilidad, prosperidad económica y seguridad energética” en el continente.

“Fue un placer reunirme nuevamente con durante mi visita a Nueva York y felicitarlo personalmente por su reelección. Estados Unidos y Guyana seguirán fortaleciendo su cooperación a medida que promovemos una mayor estabilidad, prosperidad económica y seguridad energética en nuestro hemisferio”, se lee.

Disputa territorial por El Esequibo

El conflicto por el territorio de El Esequibo es una disputa territorial de larga data entre Venezuela y Guyana, que ha escalado en los últimos años. Mientras Venezuela reclama la soberanía sobre el territorio basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana defiende la validez de las fronteras establecidas en el Laudo Arbitral de París de 1899.

El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, mantiene una postura firme en la defensa de su soberanía sobre el Esequibo. En diciembre de 2023, se convocó un referéndum consultivo que, según cifras oficiales, recibió un apoyo abrumador para la creación de un nuevo estado que incluya el territorio sin limitar.

El gobierno venezolano no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este caso, argumentando que el Acuerdo de Ginebra establece que la disputa debe resolverse a través de negociaciones directas entre las partes.

Por su parte, el gobierno de Guyana, liderado por Irfaan Alí, insiste en que el Laudo Arbitral de 1899 es una "solución plena, completa y definitiva". Guyana llevó el caso a la CIJ, y en 2023, la corte emitió una medida cautelar que ordenó a Venezuela no tomar ninguna acción que pudiera alterar el statu quo del territorio.







