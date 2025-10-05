Guyana recibirá asistencia tecnológica y radares de vigilancia de Francia ante tensiones en el Caribe

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció el sábado que su gobierno aceptó la asistencia tecnológica de Francia, con el objetivo de reforzar la vigilancia y atender cualquier situación de peligro derivada de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

De acuerdo con Guyana Times, el anuncio se produjo durante la inauguración de la Embajada de Francia en Georgetown, donde el mandatario guyanés estuvo acompañado por el presidente del Comité de Asuntos Extranjeros, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado de Francia, Cédric Perrin.

El senador Perrin confirmó la necesidad de cooperación, señalando que, "es evidente que debido a esta tensa situación que vive Venezuela, Guyana necesita adquirir equipo para vigilancia, por lo que el único país capaz en ayudar para ello es Francia".

La Agencia de Armamentos de Francia (DGA) confirmó la adquisición de cinco naves para Guyana. Los aparatos aéreos y de vigilancia marítima comprados corresponden a modelos Dassault Falcon LXS Albatros.

Dichas aeronaves forman parte del Programa de Vigilancia Marítima e Intervención Aérea de Francia, cuyo objetivo es renovar y reforzar el cuerpo militar para defender el territorio y el estado desde el mar.

Por su parte, el presidente Ali enfatizó que la alianza estratégica con Francia se desarrolla en respuesta a los desafíos de seguridad existentes.

A través del proyecto “Diálogo Estratégico del Escudo Guyanés”, los gobiernos establecieron una plataforma para abordar preocupaciones compartidas, "incluidas las amenazas transnacionales que amenazan nuestra soberanía y la estabilidad regional". El mandatario destacó que esta alianza representa una oportunidad para fortalecer los marcos de seguridad regional.

Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"

El presidente de Guyana ha denunciado en distintas oportunidades las “repetidas amenazas” de Venezuela por la disputa sobre el Esequibo.

El 25 de septiembre en su alocución ante las Naciones Unidas, el mandatario reiteró que el caso está en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ente que -en 2023- le ordenó a Venezuela, país que no reconoce su jurisdicción, “no alterar el status quo”.

“Venezuela persiste con hechos unilaterales y amenazas de anexión, violando flagrantemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen el orden mundial. Si los derechos de un pequeño Estado pueden pisotearse, y se puede hacer caso omiso a una corte internacional, ¿qué protección queda para cualquier nación?”, comentó.

Ante esto, Alí precisó que su nación sigue creyendo en el Derecho Internacional, resaltando que su derecho al territorio “no es negociable”.

Disputa territorial por el Esequibo

El conflicto por el territorio del Esequibo es una disputa territorial de larga data entre Venezuela y Guyana, que ha escalado en los últimos años. Mientras Venezuela reclama la soberanía sobre el territorio basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana defiende la validez de las fronteras establecidas en el Laudo Arbitral de París de 1899.

El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, mantiene una postura firme en la defensa de su soberanía sobre el Esequibo. En diciembre de 2023, se convocó un referéndum consultivo que, según cifras oficiales, recibió un apoyo abrumador para la creación de un nuevo estado que incluya el territorio sin limitar.

El gobierno venezolano no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este caso, argumentando que el Acuerdo de Ginebra establece que la disputa debe resolverse a través de negociaciones directas entre las partes.

Por su parte, el gobierno de Guyana, liderado por Irfaan Alí, insiste en que el Laudo Arbitral de 1899 es una "solución plena, completa y definitiva". Guyana llevó el caso a la CIJ, y en 2023, la corte emitió una medida cautelar que ordenó a Venezuela no tomar ninguna acción que pudiera alterar el statu quo del territorio.