Gwyneth Paltrow desató controversia tras dar publicidad a una serie de Netflix de manera peculiar

Caracas / Foto portada: Wattpad.- La actriz y cantante estadounidense Gwyneth Paltrow, conocida por su interpretación de Viola de Lesseps en la película ‘Shakespeare in Love’, desató controversia en las redes sociales con la imagen promocional de la serie de Netflix, ‘The Goop Lab’, que se estrenará el próximo 24 de enero.

Paltrow, de 47 años de edad, aparece con un vestido rosa en el centro de la imagen rodeada de varias formas ovaladas también de color rosa, con tonos más claros en los bordes que se van oscureciendo hacia el centro. La figura simula una vagina. Asimismo, la imagen acompaña el eslogan de “Alcanzar nuevas profundidades”.

‘The Goop Lab’ abordará temas sobre la sexualidad femenina y el placer sexual, pero muchos usuarios de Twitter no han dudado en mostrar su descontento. Entre ellos, el de Nikki Stamp, una cirujana especializada en trasplantes de corazón y pulmón.

Un usuario en la red social afirmó que “no sabía que Netflix apoyaría la pseudociencia”. “¿De verdad se usó mi dinero de suscripción para esto?”, escribió otra persona.

Gwyneth Paltrow welcomes you to The Goop Lab on January 24 pic.twitter.com/ZzeEEbAy9L

— See What's Next (@seewhatsnext) January 6, 2020