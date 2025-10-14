País
Hallan en Táchira los restos fósiles del primer ictiosaurio encontrado en Venezuela
Es el primer ejemplar de Ictiosaurio registrado y documentado en territorio venezolano
Caracas / Foto: ivic_ve.- El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) anunció la noche del lunes el hallazgo de los restos fósiles de un ictiosaurio en el estado Táchira, específicamente en el municipio Lobatera, lo que representa un descubrimiento sin precedentes en el registro paleontológico del país.
Lea también: FANB desmanteló campamento utilizado para fabricar embarcaciones de “interés criminalístico” en Zulia
El ictiosaurio fue un reptil marino que habitó los mares durante el período Cretácico, y su descubrimiento constituye el primer ejemplar identificado en territorio venezolano, según informó el IVIC en sus redes sociales.
“Este hallazgo amplía drásticamente el registro fósil nacional y constituye un testimonio increíble de la megafauna que habitó la geodiversidad del país”, indicó el instituto, destacando que los restos fueron localizados por su equipo de paleontólogos en una zona de interés geológico del occidente venezolano.
Además, durante la misma expedición, los investigadores recolectaron en el municipio Jáuregui un nuevo diente de Laquintasaura, el dinosaurio jurásico más famoso de Venezuela, descubierto originalmente en el mismo estado hace una década.
El IVIC celebró ambos hallazgos como parte de su programa "Ciencia Para La Vida", que busca promover la investigación científica y la preservación del patrimonio natural venezolano.
Por su parte, Nicolás Maduro, lo calificó como un "hito científico" y destacó que el descubrimiento "refuerza la capacidad de la investigación nacional".
¿Qué son los ictiosaurios?
Según el Museo Horniman de Londres, los ictiosaurios no son dinosaurios, aunque ambos son reptiles y vivieron en la Era Mesozoica. Todos los dinosaurios eran terrestres, mientras que los ictiosaurios eran reptiles marinos, con más de 100 especies que habitaron los océanos.
La reciente excavación del ictiosaurio de Rutland, encontrado por Joe Davis en Reino Unido, fue el esqueleto más grande y completo hallado hasta la fecha en esas costas, posiblemente el primer ictiosaurio de su especie allí.
Los ictiosaurios vivieron durante la Era Mesozoica: Triásico, Jurásico y Cretácico. Evolucionaron hace unos 250 millones de años y sobrevivieron hasta el Cretácico Superior, hace aproximadamente 90 millones de años.
La especie más grande conocida es Shonisaurus sikanniensis, con un esqueleto de 21 metros de largo. En 2018, se describió una mandíbula hallada en Somerset que podría indicar ictiosaurios de más de 25 metros, rivalizando con la ballena azul en tamaño. Investigaciones recientes confirman que Shonisaurus era un depredador, uno de los mayores que haya existido.
Se han encontrado restos en todos los continentes excepto África, con yacimientos importantes en Reino Unido (Costa Jurásica y Yorkshire). El primer ictiosaurio documentado fue descubierto en 1811-1812 por Mary y Joseph Anning en Lyme Regis, Dorset.
Gobierno activa la ZODI en Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro para "afinar la maquinaria"
Así fue el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá (Video)
MTV da fin a una generación y cerrará varios de sus canales: ¿qué países se verán afectados?
SNTP denuncia "censura" en radios por informar sobre temas de "evidente interés público"
Luciendo el tricolor: Venezuela deslumbró con su traje típico en el Miss Grand International
Yendri Velásquez y Luis Peche "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
Denuncian detención de Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en Barquisimeto
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País23 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
Vitrina2 días.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
País2 días.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes