Mundo
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
Las armas incautadas serán examinadas por la División de Fiscalización de Armas y Explosivos (CEFAI) y registrado en una base de datos para fortalecer futuras investigaciones sobre tráfico internacional
Caracas / Foto:@delegado_vinicius_domingos.- La policía de Río de Janeiro decomisó 93 fusiles durante un operativo a gran escala en los complejos de Penha y Alemão, entre ellos dos FAL pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, además de armamento registrado en Brasil, Argentina y Perú.
"Análisis preliminar por parte de la CFAE de las armas incautadas en el operativo Vila Cruzeiro. Detalle: dos armas de las Fuerzas Armadas Venezolanas, 1 de las Fuerzas Armadas del Perú y 1 de Argentina", escribió el delegado Vinícius Domingos, coordinador de la División de Fiscalización de Armas y Explosivos (CEFAI) en su cuenta de Instagram.
En un video que acompaña la publicación, el delegado aseguró que entre el armamento confiscado también se encontraron fusiles G3 de origen alemán, AK-47 rusos, FAL belgas y modelos AR estadounidenses.
Por otra parte, indicó que más del 90% de los fusiles AR incautados eran copias falsificadas con capacidad de disparar munición real, pero sin cumplir los estándares industriales.
Domingos señaló que muchas de estas armas ingresaron por rutas clandestinas desde la Amazonía, con frecuencia pasando por Paraguay, y no provienen de coleccionistas nacionales. Todo el material será examinado en el CEFAI y registrado en una base de datos para fortalecer futuras investigaciones sobre tráfico internacional de armas.
Sobre el operativo
El operativo, que involucró a 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, dejó un saldo oficial de 121 muertos, 81 detenidos y la incautación de media tonelada de drogas y 14 artefactos explosivos. El despliegue también provocó cierres temporales de escuelas y suspensión de servicios públicos en varias zonas del norte de la ciudad.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se declaró “horrorizado” por la magnitud de los hechos y pidió coordinación entre las distintas fuerzas policiales para enfrentar al crimen organizado sin poner en riesgo a civiles ni a efectivos de seguridad.
