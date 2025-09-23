Hallan muertos en México a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras 6 días desaparecidos

Caracas / Foto: Composición.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la tarde del lunes que los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, fueron hallados sin vida.

En un comunicado, la institución indicó que los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre, un día después de su desaparición, pero fue hasta este 22 de septiembre cuando se confirmó su identidad tras los peritajes y el reconocimiento de familiares.

Ambos músicos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México. De acuerdo con testimonios, acudieron a un gimnasio en Masaryk cerca de las 16:00 horas y desde entonces se perdió su rastro. Sus fichas de búsqueda fueron difundidas por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX y activaron protocolos de localización.

Previo a su desaparición, los artistas se habían presentado en un club nocturno de Insurgentes el 14 de septiembre, como parte de una gira de conciertos en México.

El presidente Gustavo Petro había pedido públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apoyo para localizarlos con vida.

Tras confirmarse el asesinato, el mandatario escribió en X: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas”.

Familiares y amigos de las víctimas habían expresado desesperación durante los días de búsqueda. La mamá de B-King compartió un mensaje en redes rogando por su aparición con vida, mientras la DJ Marcela Reyes, exesposa del cantante, denunció incluso haber recibido amenazas tras el crimen.

Quiénes eran

Bayron Sánchez “B-King” era originario de Santander y creció en Medellín. Tenía 31 años y se destacaba en la música urbana, con temas como Destino, Qué rico besarnos y Me necesitas. Era expareja de la DJ Marcela Reyes. En sus redes sociales agradeció al público mexicano tras su último concierto: “Muchas gracias, mi México lindo y querido. Me siento contento y agradecido”.