Hamás entrega a Israel los últimos rehenes y Trump declara "el fin de la guerra" en Gaza

Caracas / Foto: Reuters.- Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes sobrevivientes bajo un acuerdo de alto el fuego, marcando un paso decisivo hacia el fin de dos años de guerra devastadora en Gaza. El presidente estadounidense Donald Trump, quien medió en la tregua, proclamó el "fin de la guerra”.

El ejército israelí confirmó haber recibido a todos los rehenes que seguían con vida tras su traslado desde Gaza por la Cruz Roja, lo que desató vítores, abrazos y llantos entre miles de personas reunidas en la “Plaza de los Rehenes” de Tel Aviv.

Simultáneamente, autobuses que transportaban a palestinos liberados de cárceles israelíes llegaron a Gaza, como parte del intercambio acordado. “Este es un gran día. Este es un nuevo comienzo”, dijo Trump tras llegar como un héroe a Israel, donde habló ante la Knesset antes de volar a Egipto para participar en una cumbre sobre el futuro de Gaza.

Al ser consultado sobre si la guerra de Gaza había terminado, Trump respondió: “Sí”.

Las primeras imágenes difundidas por el ejército israelí mostraban a varios de los rehenes liberados de pie, sonrientes y hablando con soldados. “Estoy llena de felicidad. Es difícil imaginar cómo me siento ahora”, dijo Viki Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, mientras se dirigía al campamento militar de Reim, donde se encontraban los liberados.

En Gaza, miembros enmascarados del ala armada de Hamás se concentraron en el Hospital Nasser para recibir a los prisioneros palestinos. “Espero que estas imágenes sean el fin de esta guerra. Perdimos amigos, casas y nuestra ciudad”, expresó Emad Abu Joudat, padre de seis hijos, desde la ciudad de Gaza.

Cumbre para definir el futuro de Gaza

La liberación de rehenes y presos palestinos constituye la primera fase del alto el fuego alcanzado la semana pasada en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde se celebra la cumbre de seguimiento.

Más de veinte líderes mundiales participan en el encuentro para evaluar los próximos pasos bajo el “Plan de Paz de 20 puntos” propuesto por Trump, que busca garantizar una paz duradera tras la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque transfronterizo de Hamás dejó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados.

Los bombardeos y ofensivas israelíes devastaron Gaza durante los dos años siguientes, causando más de 67.000 muertos, según las autoridades sanitarias locales, y dejando gran parte del enclave en ruinas.

El acuerdo, mediado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, contempla la creación de un organismo internacional denominado “Consejo de Paz”, liderado por Trump, para supervisar la reconstrucción y la seguridad del territorio.

Sin embargo, persisten los desafíos: aún deben definirse quién gobernará Gaza tras el conflicto y qué pasará con Hamás. La aparición pública del grupo armado en el Hospital Nasser subraya la complejidad de garantizar la seguridad y el desarme total exigido por Israel.

Trump afirmó que Hamás cumplirá con la disposición de desarmarse. Pero otros temas sensibles, como la retirada total de Israel del enclave y la creación de un Estado palestino, siguen sin consenso.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó su asistencia a la cumbre de Egipto. Trump, por su parte, se convirtió en el cuarto presidente estadounidense en dirigirse al Parlamento israelí, tras Jimmy Carter, Bill Clinton y George W. Bush.

Un país devastado

Los cuerpos de 28 rehenes muertos, incluidos dos cuyo paradero era incierto, también serán repatriados. En paralelo, llegaron a Gaza decenas de autobuses con algunos de los casi 2.000 palestinos liberados, entre ellos 250 prisioneros acusados de ataques mortales.

Dos años de guerra han dejado Gaza convertida en un mar de escombros y a casi 2,2 millones de personas sin hogar. El conflicto también alteró el equilibrio geopolítico regional, con enfrentamientos indirectos entre Israel, Irán, Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen.

Cerca del campamento de Reim, cientos de israelíes ondeaban banderas y cintas amarillas en señal de bienvenida. “Podemos respirar otra vez. ¡Nuestro Matan está en casa!”, declaró la familia del rehén Matan Angrest.El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, informó que Israel aprobó el ingreso de más suministros de emergencia, mientras la agencia UNRWA pidió garantías para operar sin restricciones en Gaza.

Reuters







