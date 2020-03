Hasta 800 dólares cuesta el ingreso a una clínica en Venezuela

Caracas/ Foto: El Cooperante.-Hasta 800 dólares o 60 millones de bolívares debe pagar un venezolano que no tiene seguro para ingresar a una clínica privada en Venezuela, en medio de una crisis galopante y con un salario mínimo que apenas alcanza los 5 dólares. Al menos ocho de cada diez pacientes que acuden a las emergencias de estos centros de salud, tiene un seguro como respaldo.

El Cooperante visitó varias clínicas privadas de Caracas en las que se constató la metodología de trabajo en algunos aspectos en cada una de ellas al momento de recibir en emergencia a un paciente. Todas coincidieron en que cuentan con los equipos e insumos necesarios para atender de manera óptima a los usuarios; sin embargo, otro de los aspectos sobresalientes para el ciudadano común son los costos para poder ingresar y recibir atención: hasta 800 dólares puede elevarse el precio únicamente de la admisión.

El Instituto Médico La Floresta cuenta con 47 años de servicio en Venezuela, 21 departamentos y 135 especialistas, lo que la convierte en una institución que busca estar a la vanguardia, con la finalidad de ofrecer al personal médico las herramientas más modernas y necesarias para la preservación y restitución de la salud de los pacientes, según reseñan en su portal web.

Definen la política del centro de salud como una enfocada en la constante inversión en la actualización tecnológica y el continuo mejoramiento del Recurso Humano. José Peraza, miembro del departamento de admisión aseguró que para que un paciente sea atendido por emergencia, es necesario que pague al momento de ingresar cincuenta millones de bolívares (666 dólares), en el caso de particulares; mientras que de hacerlo mediante un seguro, se cobra el deducible que indique la póliza.

Asimismo, en caso de que la persona tenga la necesidad de ser hospitalizada, deberá pagarlo previamente antes de materializarse el ingreso.

«La emergencia está activa con o sin admisión de la clínica, a diferencia de otras instituciones, Sanatrix abre las puertas a todas las emergencias, tenga o no tenga seguro, tenga la disposición de pago o no, se le brinda los primeros auxilios. Si al momento de ingresar a la clínica, porque va a recibir un tratamiento, necesita hacerse un procedimiento médico, entrar al quirófano, terapia, entre otras razones por las que puede ingresar, el paciente no tiene la disposición de pago, tiene la opción de llegar a una negociación. Si necesita un plazo de tiempo o si nada más cuenta con cierto monto, se establece un acuerdo y se hace el ingreso», comentó el gerente de admisión de la institución, Elías Oliveros.