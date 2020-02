Hasta las mascotas usan mascarillas en China para protegerse del coronavirus

Caracas.- Ante la propagación masiva del nuevo coronavirus en China, los ciudadanos de esa nación decidieron proteger a sus mascotas durante el brote para evitar que también puedan contagiarse con la enfermedad. Como un mecanismo de resguardo los gatos y perros ahora usan mascarillas faciales.

Según la agencia de noticias, RT, las mascotas en el país asiático llevan consigo el tapa boca de modelo clásico y también, algunos otros objetos que cumplen con la misma función hechos con bolsas de plástico, vasos de papel o incluso calcetines.

En las diferentes plataformas digitales compartieron las fotos de los animales equipados para protegerse del virus. Las mascarillas especiales para los animales, un vendedor con sede en Pekin (China), Zhou Tianxiao, de 33 años, informó a finales del mes pasado que actualmente sus ventas aumentaron 10 veces más cada día, refirió Daily Mail.

“La mayoría (de los mascotas) han comenzado a usarlas (las mascarillas). Debido a que existe este virus, las personas prestan más atención a su salud y a la salud de sus mascotas”, dijo Tianxiao.

