"He derramado galones de lágrimas": Líder de Limp Bizkit se quiebra tras la muerte de Sam Rivers

Caracas/Foto: Archivo.- Fred Durst, líder de la recordada banda de nü-metal, Limp Bizkit, rompió el silencio este domingo para hablar de la muerte de su amigo, Sam Rivers, con quien cofundó el grupo, al reconocer, en medio de lágrimas, que no ha dejado de llorar por la partida del bajista.

En un video que subió a su perfil de Instagram, Durst dedicó emotivas palabras hacia Rivers, quien estuvo batallando contra el cáncer. El vocalista valoró el talento de su compañero con el bajo, lo que ayudó a catapultar a la agrupación al éxito.

"Sam Rivers, la leyenda, verdaderamente una persona tan talentosa, increíblemente dulce y maravillosa (…) Es tan trágico que no esté aquí ahora mismo. He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente", manifestó, visiblemente afectado.

Asimismo, precisó que la primera vez que lo vio tocar quedó "impresionado" con su control sobre el instrumento. "Vi a Sam en el escenario, matándola en el bajo, y pensé: este tipo es increíble. Todo desapareció, solo podía oír su don (…) Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: 'Estoy dentro, ¡hagámoslo!' Y así empezó todo", apostilló.

"Era mágico"

Igualmente, el intérprete de 'Rollin' habló de cuando Rivers le presentó a su primo, John Otto, quien posteriormente fue el baterista de Limp Bizkit, manteniéndose hasta la fecha. "Era mágico. Sam y John tenían algo especial. Sentí que eso era lo que había estado buscando", narró.

Advertisement

Para el cantante de nü-metal, Rivers tenía "esa capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado". "Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar", acuñó.

Durst también reveló que ambos compartieron un gusto parecido por la música, lo que llevó a que la confianza y amistad se afianzaran.

"Compartíamos el amor por el grunge, por bandas como Mother Love Bone, Alice in Chains y Stone Temple Pilots. Estábamos en la misma sintonía. Su música y su don seguirán dando. Lo amo muchísimo", enfatizó.

Finalmente, definió a Rivers como "un ser humano especial, genuino y una bestia en el escenario". "Lo que nos dejó es invaluable. Lo amo tanto", cerró.

Su muerte

El sábado Limp Bizkit, una de las bandas que revolucionó el subgénero del nü-metal a finales de la década de 1990 y a inicio de los 2000, anunció el fallecimiento de Rivers, a la edad de 48 años.

Advertisement

"En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy hemos perdido a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El pulso detrás de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", expresó el grupo.

En la descripción, Limp Bizkit enfatizó que desde el día uno, Rivers aportó "una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme".

"Compartimos tantos momentos, algunos salvajes, otros tranquilos, otros hermosos, y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Era un ser humano único en la vida. Una verdadera leyenda entre leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada escenario, cada recuerdo", agregan en el mensaje.

La nota, firmada por el resto de integrantes de la banda como Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, cierra con un emotivo "te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros". "Descansa en paz, hermano. Tu música nunca terminará".

¿Quién fue Sam Rivers?

Rivers nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida. Durante su infancia practicaba skateboard y a los 12 años comenzó a tocar el bajo. Solía tocar blues junto a su primo John Otto en la batería, quien también es miembro de Limp Bizkit.

Advertisement

Posteriormente, conoció a Fred Durst cuando trabajaban en la cadena de comida rápida Chick-fil-A en Jacksonville.

La agrupación nació en 1994, pero no es hasta 1999 que saltó al estrellato gracias a su segundo álbum de estudio, Significant Other, que vendió cuatro millones de copias al final de ese año.

No obstante, el gran éxito internacional de Limpi Bizkit llegó en 2000 con el disco Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, que incluía el sencillo 'Take a Look Around', tema que formó parte de la banda sonora de la película Misión: Imposible II.







