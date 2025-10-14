Tecnología
Health+: Apple prepara servicio enfocado en salud y bienestar con la ayuda de la IA
Se prevé que Health+ llegue para la primavera de 2026, lo que comprende los meses de marzo, abril, mayo y una parte de junio
Caracas/Foto: Archivo.- Apple está preparando un nuevo servicio de nombre Health+, el cual está enfocado en la salud y bienestar y que funcionaría con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).
Lea también: Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
De acuerdo con el reporte de Bloomberg, la empresa de la manzana se encontraría haciendo ajustes en su estrategia antes de lanzar el servicio.
Una de las acciones más destacadas sería la reorganización completa de cargos y responsabilidades, vinculados al ámbito fitness y de la salud. Esto permitiría desarrollar de una forma más precisa el servicio Health+.
La nueva suscripción se agregaría a otros servicios de Apple, como Apple TV+, Apple Music, Arcade, Fitness+ e iCloud.
Se prevé que Health+ llegue para la primavera de 2026, lo que comprende los meses de marzo, abril, mayo y una parte de junio. Con este movimiento, Apple tiene como fin consolidar su oferta de servicios digitales para fortalecer su presencia en la rama de la salud.
Hasta ahora se conocen pocos detalles de Health+, pero Bloomberg reporta que se espera que incluya funciones para obtener recomendaciones personalizadas sobre ejercicio, nutrición y sueño, por medio de un agente de IA especializado.
Pese a lo que se pueda decir actualmente, todavía no se ha confirmado si Health+ se integrará con Fitness+, lo complementará o funcionará como un servicio independiente. De igual forma, se mantiene el hermetismo en torno al costo que tendría la suscripción.
En la actualidad, Apple cuenta con la aplicación Salud, disponible en los dispositivos Apple, que permite agregar información relevante sobre el estado físico y de salud del usuario. Se puede añadir información como el estado de embarazo, uso de silla de ruedas, ficha médica con información sobre medicamentos, alergias y contactos de emergencia.
Así fue el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá (Video)
MTV da fin a una generación y cerrará varios de sus canales: ¿qué países se verán afectados?
SNTP denuncia "censura" en radios por informar sobre temas de "evidente interés público"
Luciendo el tricolor: Venezuela deslumbró con su traje típico en el Miss Grand International
Yendri Velásquez y Luis Peche "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
Denuncian detención de Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en Barquisimeto
Trump se enfurece por la portada que le dedicó Time
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País23 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
Vitrina2 días.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
País2 días.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes