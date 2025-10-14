Health+: Apple prepara servicio enfocado en salud y bienestar con la ayuda de la IA

Caracas/Foto: Archivo.- Apple está preparando un nuevo servicio de nombre Health+, el cual está enfocado en la salud y bienestar y que funcionaría con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, la empresa de la manzana se encontraría haciendo ajustes en su estrategia antes de lanzar el servicio.

Una de las acciones más destacadas sería la reorganización completa de cargos y responsabilidades, vinculados al ámbito fitness y de la salud. Esto permitiría desarrollar de una forma más precisa el servicio Health+.

La nueva suscripción se agregaría a otros servicios de Apple, como Apple TV+, Apple Music, Arcade, Fitness+ e iCloud.

Se prevé que Health+ llegue para la primavera de 2026, lo que comprende los meses de marzo, abril, mayo y una parte de junio. Con este movimiento, Apple tiene como fin consolidar su oferta de servicios digitales para fortalecer su presencia en la rama de la salud.

Hasta ahora se conocen pocos detalles de Health+, pero Bloomberg reporta que se espera que incluya funciones para obtener recomendaciones personalizadas sobre ejercicio, nutrición y sueño, por medio de un agente de IA especializado.

Pese a lo que se pueda decir actualmente, todavía no se ha confirmado si Health+ se integrará con Fitness+, lo complementará o funcionará como un servicio independiente. De igual forma, se mantiene el hermetismo en torno al costo que tendría la suscripción.

En la actualidad, Apple cuenta con la aplicación Salud, disponible en los dispositivos Apple, que permite agregar información relevante sobre el estado físico y de salud del usuario. Se puede añadir información como el estado de embarazo, uso de silla de ruedas, ficha médica con información sobre medicamentos, alergias y contactos de emergencia.







