Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”

Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó pronunciarse este sábado sobre las crecientes tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo venezolano, tras las recientes operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe.

Durante una rueda de prensa cubierta por Fox News en Kuala Lumpur, Malasia, al término de la reunión de ministros de Defensa de la ASEAN, Hegseth fue consultado sobre una posible incursión en territorio venezolano.

“Agradezco la pregunta, pero no compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”, respondió el funcionario.

En las últimas semanas, la Armada estadounidense ha ejecutado más de una docena de ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas cerca de Venezuela, lo que ha dejado decenas de muertos. Estas acciones, sumadas al despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región del Comando Sur, han alimentado las especulaciones sobre un eventual intento de "derrocar" al presidente Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump negó el viernes que existan planes de bombardeos o ataques directos en territorio venezolano. Tanto la Casa Blanca como el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazaron los informes de medios estadounidenses que citaban a fuentes anónimas sobre una supuesta ofensiva en marcha.

Durante su intervención, Hegseth también fue interrogado sobre la donación de 130 millones de dólares realizada por el empresario Timothy Mellon, un importante donante del Partido Republicano, destinada a pagar a los soldados mientras persiste el cierre del gobierno. El secretario agradeció el gesto “de los estadounidenses generosos” y reiteró que el presidente Trump y la vicepresidenta J. D. Vance priorizan garantizar el pago de las tropas pese al bloqueo legislativo.

El cierre del gobierno federal, vigente desde el 1 de octubre, se produjo tras la falta de acuerdo en el Senado para aprobar el presupuesto del año fiscal 2025. Hegseth criticó a los demócratas por “no contribuir a resolver la situación” y aseguró que el Departamento de Guerra “hará todo lo necesario para cumplir con el personal militar”.

En relación con las tensiones en Asia, Hegseth negó reportes que apuntaban a una “demostración de fuerza” estadounidense en respuesta a maniobras chinas en el mar de China Meridional. “Mantenemos una coordinación constante con nuestros aliados, especialmente Filipinas, pero los informes no reflejan lo que ocurre en este momento”, dijo.

El funcionario subrayó que Estados Unidos “mantiene múltiples opciones y capacidades en la región”, pero insistió en que no revelará detalles de futuras operaciones.









