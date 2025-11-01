Mundo
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
El secretario de Guerra de Estados Unido, Pete Hegseth, fue consultado sobre una posible incursión en territorio venezolano
Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó pronunciarse este sábado sobre las crecientes tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo venezolano, tras las recientes operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe.
Lea también: Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
Durante una rueda de prensa cubierta por Fox News en Kuala Lumpur, Malasia, al término de la reunión de ministros de Defensa de la ASEAN, Hegseth fue consultado sobre una posible incursión en territorio venezolano.
“Agradezco la pregunta, pero no compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”, respondió el funcionario.
En las últimas semanas, la Armada estadounidense ha ejecutado más de una docena de ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas cerca de Venezuela, lo que ha dejado decenas de muertos. Estas acciones, sumadas al despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región del Comando Sur, han alimentado las especulaciones sobre un eventual intento de "derrocar" al presidente Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump negó el viernes que existan planes de bombardeos o ataques directos en territorio venezolano. Tanto la Casa Blanca como el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazaron los informes de medios estadounidenses que citaban a fuentes anónimas sobre una supuesta ofensiva en marcha.
Durante su intervención, Hegseth también fue interrogado sobre la donación de 130 millones de dólares realizada por el empresario Timothy Mellon, un importante donante del Partido Republicano, destinada a pagar a los soldados mientras persiste el cierre del gobierno. El secretario agradeció el gesto “de los estadounidenses generosos” y reiteró que el presidente Trump y la vicepresidenta J. D. Vance priorizan garantizar el pago de las tropas pese al bloqueo legislativo.
El cierre del gobierno federal, vigente desde el 1 de octubre, se produjo tras la falta de acuerdo en el Senado para aprobar el presupuesto del año fiscal 2025. Hegseth criticó a los demócratas por “no contribuir a resolver la situación” y aseguró que el Departamento de Guerra “hará todo lo necesario para cumplir con el personal militar”.
En relación con las tensiones en Asia, Hegseth negó reportes que apuntaban a una “demostración de fuerza” estadounidense en respuesta a maniobras chinas en el mar de China Meridional. “Mantenemos una coordinación constante con nuestros aliados, especialmente Filipinas, pero los informes no reflejan lo que ocurre en este momento”, dijo.
El funcionario subrayó que Estados Unidos “mantiene múltiples opciones y capacidades en la región”, pero insistió en que no revelará detalles de futuras operaciones.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
-
Economía2 días.
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
-
Sucesos1 día.
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
-
La Lupa1 día.
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
-
Sucesos1 día.
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
-
Mundo2 días.
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
-
Economía1 día.
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
-
Vitrina1 día.
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela