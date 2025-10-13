Hija de Edmundo González pide al papa León XIV que "interceda" por la liberación de Rafael Tudares

Caracas / Foto: Archivo.- Mariana González López de Tudares, hija del excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, envió el domingo una carta abierta al papa León XIV, implorando su "intercesión" por la liberación de su esposo, Rafael Tudares Bracho, detenido desde enero de este año por autoridades venezolanas.

En la misiva, González López de Tudares afirma que espera que el caso de su esposo y el de cientos de venezolanos en situación similar sean atendidos con "humanidad, misericordia, justicia y compasión".

El texto detalla que Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 frente a sus dos hijos, de 6 y 7 años. Desde entonces, el ciudadano se encuentra en condición de "desaparición forzada", sin que la familia tenga "respuestas, sin fe de vida y sin el derecho elemental de saber dónde está y cómo está".

Mariana Tudares aseguró que es una "esposa que espera, una madre que acompaña el dolor de sus hijos", quienes preguntan por su padre, y a quienes solo puede responder "con esperanza y oración".

Asimismo, pide que la palabra del pontífice, "llena de misericordia, pueda tocar los corazones de quienes tienen poder de decisión y los mueva a actuar con humanidad, misericordia, justicia y compasión."

Finalmente, solicita al papa que eleve sus oraciones por todas las familias venezolanas que "sufren", con el deseo de que este tiempo de canonización sea también un tiempo de "reconciliación, reencuentro, verdad, paz y amor entre prójimos", siguiendo el ejemplo de Jesucristo.

González López de Tudares se refirió a la próxima canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros y de la madre Carmen Rendiles Martínez, prevista para el 19 de octubre.

La esposa del detenido expresó que contempla en la vida de servicio y caridad del venerado "médico de los pobres" un "reflejo del Evangelio vivo", así como una oportunidad para renovar la fe de su familia en medio de la "dura prueba" que enfrentan.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España, compartió la misiva y se pronunció al respecto. "En un momento tan importante para Venezuela, cuando faltan pocos días para la ceremonia de canonización de dos venezolanos en el Vaticano, mi hija Mariana le envía esta misiva a su santidad el papa León XIV." En un momento de tan importante para Venezuela, cuando faltan pocos días para la ceremonia de Canonización de dos venezolanos en el Vaticano, mi hija Mariana le envía esta misiva a su Santidad el Papa Leon XIV. https://t.co/rT6Ustocff— Edmundo González (@EdmundoGU) October 13, 2025



