País
Hija de Edmundo González pide al papa León XIV que "interceda" por la liberación de Rafael Tudares
Mariana González López de Tudares afirma que espera que el caso de su esposo y el de cientos de venezolanos en situación similar sean atendidos con "humanidad, misericordia, justicia y compasión"
Caracas / Foto: Archivo.- Mariana González López de Tudares, hija del excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, envió el domingo una carta abierta al papa León XIV, implorando su "intercesión" por la liberación de su esposo, Rafael Tudares Bracho, detenido desde enero de este año por autoridades venezolanas.
Lea también: El Nobel como oportunidad política para Venezuela
En la misiva, González López de Tudares afirma que espera que el caso de su esposo y el de cientos de venezolanos en situación similar sean atendidos con "humanidad, misericordia, justicia y compasión".
El texto detalla que Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 frente a sus dos hijos, de 6 y 7 años. Desde entonces, el ciudadano se encuentra en condición de "desaparición forzada", sin que la familia tenga "respuestas, sin fe de vida y sin el derecho elemental de saber dónde está y cómo está".
Mariana Tudares aseguró que es una "esposa que espera, una madre que acompaña el dolor de sus hijos", quienes preguntan por su padre, y a quienes solo puede responder "con esperanza y oración".
Asimismo, pide que la palabra del pontífice, "llena de misericordia, pueda tocar los corazones de quienes tienen poder de decisión y los mueva a actuar con humanidad, misericordia, justicia y compasión."
Finalmente, solicita al papa que eleve sus oraciones por todas las familias venezolanas que "sufren", con el deseo de que este tiempo de canonización sea también un tiempo de "reconciliación, reencuentro, verdad, paz y amor entre prójimos", siguiendo el ejemplo de Jesucristo.
González López de Tudares se refirió a la próxima canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros y de la madre Carmen Rendiles Martínez, prevista para el 19 de octubre.
La esposa del detenido expresó que contempla en la vida de servicio y caridad del venerado "médico de los pobres" un "reflejo del Evangelio vivo", así como una oportunidad para renovar la fe de su familia en medio de la "dura prueba" que enfrentan.
Por su parte, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España, compartió la misiva y se pronunció al respecto. "En un momento tan importante para Venezuela, cuando faltan pocos días para la ceremonia de canonización de dos venezolanos en el Vaticano, mi hija Mariana le envía esta misiva a su santidad el papa León XIV."
Legislador demócrata tilda ataques de Trump contra barcos de narcotráfico como “asesinatos ilegales”
"Volveremos a jugar": Sale a luz polémico correo enviado por el príncipe Andrés a Epstein
Venezuela niega “crisis humanitaria” de colombianos detenidos y los vincula a "paramilitares"
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
En un yate: filtran fotos que confirmarían el noviazgo entre Katy Perry y Justin Trudeau
Hija de Edmundo González pide al papa León XIV que "interceda" por la liberación de Rafael Tudares
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.135,16 puntos este 10 de octubre
Desde La Huésped hasta Monstruo: este es el top 10 de las series de Netflix más vistas en Venezuela
Imputan a falso abogado que vendía cupos y agilizaba trámites en el Saime
Lo que dijo Barack Obama tras premiación a María Corina Machado con el Nobel de la Paz
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por "violencia digital y mediática"
-
País2 días.
Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela
-
Vitrina1 día.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
País2 días.
Gobierno advierte que "vendedores de falsas guías escolares serán sancionados por estafa"
-
Mundo2 días.
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden a Petro "gestionar su liberación"
-
Vitrina2 días.
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
-
Vitrina2 días.
María Antonieta de las Nieves se reencuentra con su “yo joven” en una parodia de La Sustancia
-
Vitrina22 horas.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores