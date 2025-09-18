Hija de Eduardo Labrador pide “atención médica urgente” y “medida humanitaria” para el profesor 

Caracas / Foto: @unidadvenezuela – Stephanie Labrador, hija de Eduardo Labrador, solicitó este jueves “atención médica urgente” y una “medida humanitaria” para el profesor universitario, quien fue detenido en octubre de 2024.

“Mi papá necesita atención médica urgente. Ha presentado tres parálisis de dolor intenso por sus problemas de la columna vertebral”, dijo Labrador en un video publicado en X por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Señaló que su padre requiere someterse a estudios médicos, incluyendo una resonancia magnética, y recibir atención médica especializada, la cual, según indicó, “no puede lograrse” en el Rodeo I, donde se encuentra actualmente detenido.

“Le pedimos a las autoridades, por favor, una medida humanitaria para la libertad de mi papá. Mi papá necesita atención médica urgente. Tememos por su salud, que pueda quedar parapléjico”, concluyó.

Labrador, dirigente del movimiento Zulia Humana y exdiputado al Consejo Legislativo del estado Zulia, fue detenido el 18 de octubre de 2024 por presuntos funcionarios de la policía estatal cuando se disponía a visitar a su hija.

En aquel entonces, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) condenó la “desaparición” de Labrador y exigió “conocer su paradero”, así como que se le garanticen sus derechos fundamentales.

La detención de Labrador ocurrió diez días después de que el entonces alcalde opositor de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, fuera aprehendido por presunta corrupción.

Ramírez Colina fue excarcelado a finales de agosto junto a otros dirigentes, quienes habían sido detenidos en el contexto de la crisis tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Entre quienes recuperaron su "libertad" se encuentran el exdiputado Américo De Grazia, el exalcalde Simón Vargas, la activista de Primero Justicia (PJ) Mayra Castro, la exdirectora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo Diana Berrío, la exsecretaria privada del alcalde de Maracaibo Margarita Assenza, el dirigente comunitario Gorka Carnevalli, el coordinador de Un Nuevo Tiempo (UNT) Víctor Jurado y Arelis Ojeda Escalante.

Otros cinco opositores recibieron arresto domiciliario, una medida que restringe la libertad pero les permite regresar a sus hogares bajo vigilancia. Entre ellos figuran el exalcalde de Cabimas Nabil Maalouf, el exalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez, el exdirector de la Alcaldía de Maracaibo Pedro Guanipa, el exdirector general de seguridad ciudadana de Maracaibo David Barroso y Valentín Gutiérrez Pineda, contratista de la Alcaldía de Cabimas.

