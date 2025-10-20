Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'

Caracas/Foto: Reuters.- Paris Jackson, hija de Michael Jackson, inició una batalla legal contra John Branca y John McClain, los encargados de manejar el patrimonio del 'Rey del Pop', debido a que los acusa de hacer pagos indebidos y "ocultar información" sobre los gastos de administración del legado de su padre.

De acuerdo con documentos judiciales a los que accedió US Weekly, en julio, Paris presentó una solicitud para impugnar los "pagos premium" o "bonificaciones" que los ejecutores otorgaron en 2018 a distintos bufetes de abogados por trabajos "no registrados" o "no facturados oficialmente".

El equipo legal sostiene que tales pagos, que serían de unos 625 mil dólares, fueron "gratuidades injustificadas". Asimismo, señala que los administradores del patrimonio "no tenían autoridad" para hacerlos.

En la más reciente presentación ante la corte, que data del 3 de octubre, la hija de Michael Jackson comparó a los ejecutores con el "Mago de Oz" debido a que actúan "con secretismo".

"Ese comportamiento, nacido de la comodidad y la arrogancia, es indefendible… como el Mago de Oz, exigen que el tribunal confíe en ellos a ciegas, impidiendo que alguien mire detrás de la cortina", dijo su abogado en los archivos judiciales.

De igual forma, la artista también acusó a los ejecutores de querer detener la fase de investigación. A juicio de Paris, esto impediría aclarar la magnitud de los pagos cuestionados.

"Los ejecutores no tienen derecho a impugnar su petición, especialmente cuando toda su evidencia proviene de los propios archivos del patrimonio", agrega la moción.

La respuesta de los acusados

Por su parte, Branca y McClain, respondieron el pasado 9 de octubre con un documento donde intentan desacreditar los señalamientos. Además, revelan cuánto ha recibido Paris desde la muerte del Rey del Pop en 2009.

"Pocos se han beneficiado más del juicio empresarial de los ejecutores que [Paris] misma, quien ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios del patrimonio", dicen.

Los administradores alegan que sin su gestión, Paris y sus hermanos —Prince y Bigi Jackson— "nunca habrían recibido esa fortuna".