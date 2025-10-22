Vitrina
Hija de Tatiana Capote revela que la actriz "está mejor" de salud tras sufrir un infarto
Taniusha Mollet Capote, hija de la actriz cubano-venezolano, dijo que pronto la artista dará un mensaje a sus seguidores para mostrar que está bien
Caracas/Foto: Archivo.- Taniusha Mollet Capote, hija de la actriz cubano-venezolano, Tatiana Capote, dio una actualización sobre el estado de salud de su madre, asegurando que ya está mejor y en plena recuperación tras sufrir un infarto días atrás.
"Mi mami está mejor, en franca recuperación, rodeada de mucho amor, con mi abuelita, mi tía, conmigo", señaló en un video compartido a Sábado en la Noche.
También aclaró que su madre no maneja redes sociales y que cualquier tipo de información "que se dé por ahí, no es auténtica. Las únicas personas autorizadas para hablar del tema somos mi abuela, mi tía y yo".
"Pronto, pronto, mi mamá les dará un mensaje, les enseñará lo bien que está, porque todavía es que hay Tatiana Capote para rato", prometió.
Finalmente, agradeció a los seguidores, medios de comunicación y artistas que han mandado mensajes de amor, solidaridad y oraciones para su madre. "Se les agradece de verdad, desde el centro del corazón", apuntó.
El 12 de octubre, el actor Franklin Virgüez reveló que Capote se encontraba hospitalizada y en estado "delicado" tras sufrir un infarto.
“Mi compañera por años y amiga por siempre Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el Memorial Hospital de Pembroke Pines. La actriz se encuentra en cuidados intensivos de dicho centro hospitalario”, escribió Virgüez en un mensaje que generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte del público y del medio artístico.
La impecable trayectoria de Tatiana Capote
Capote, recordada por su participación en telenovelas emblemáticas de la televisión venezolana durante las décadas de 1980 y 1990, ha mantenido una trayectoria destacada en el ámbito actoral.
Su carrera comenzó a los 10 años en la telenovela Bárbara (1971), y a lo largo de cuatro décadas participó en decenas de producciones emblemáticas como Bienvenida Esperanza, Rebeca, Maribel, Llovizna, Destino de mujer y La mujer prohibida, entre muchas otras. Su última aparición en televisión fue en Corazón valiente (2012).
Además de su trayectoria actoral, Capote fue coronada Miss Mundo Venezuela 1979, representando al país en el certamen internacional de Miss Mundo ese mismo año. También participó en varias producciones cinematográficas, entre ellas Adiós Miami (1983) y Retén de Catia (1984).
Actualmente residenciada en Miami, Capote ha mantenido una vida vinculada al arte y a la comunidad venezolana en el exterior.
