Mundo
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Clinton estableció un paralelismo directo con el caso filipino para alertar sobre las posibles consecuencias, "No tienen que matar a esas personas. El expresidente de Filipinas, Duterte, está en la Corte Internacional de Justicia porque estaba cometiendo asesinatos", recordó, aludiendo a la sangrienta ofensiva antidrogas de Duterte
Caracas / Foto: Fox News.- La exsecretaria de Estado Hillary Clinton cuestionó este miércoles las operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe impulsadas por el presidente Donald Trump, comparándolas con los métodos del exmandatario filipino Rodrigo Duterte, señalado por crímenes de lesa humanidad.
Lea también: Trump afirma que Ucrania "puede recuperar todo el territorio perdido con apoyo de la OTAN"
Durante una entrevista en el medio estadounidense MSNBC, Clinton se refirió específicamente a los reportes de hundimientos de embarcaciones.
"Mira lo que están haciendo en el Caribe. Disparando a barcos. Sabes, barcos con siete, diez personas adentro. Estos no son destructores. No son fragatas. Son pequeñas lanchas motoras. Botes en el Caribe. Les están disparando y hundiéndolos. Sin el debido proceso, sin una definición real de por qué, salvo que deben ser narcotraficantes, no lo saben", afirmó.
Asimismo, reprochó al Congreso estadounidense su pasividad ante estas acciones, que a su juicio suponen un "mal ejemplo" y una distorsión del Artículo 1 de la Constitución.
La exsenadora argumentó que, "dado el poder de la Marina de EE.UU.", existían alternativas letales para intervenir esas embarcaciones con el fin de investigar, en lugar de optar por el uso inmediato de la fuerza. Subrayó que la Administración Trump está actuando sin respetar el "debido proceso" en su campaña cerca de las costas venezolanas.
Clinton estableció un paralelismo directo con el caso filipino para alertar sobre las posibles consecuencias, "No tienen que matar a esas personas. El expresidente de Filipinas, Duterte, está en la Corte Internacional de Justicia porque estaba cometiendo asesinatos", recordó, aludiendo a la sangrienta ofensiva antidrogas de Duterte.
Señaló "falta de supervisión y transparencia" sobre las operaciones
La también excandidata presidencial dirigió sus críticas hacia el Capitolio, señalando la falta de supervisión y transparencia sobre estas operaciones. "¿Por qué permiten que eso suceda?", se preguntó, añadiendo que cuando el Congreso "da tan mal ejemplo, que es simplemente alinearse y saludar", se necesitan voces conservadoras que defiendan las instituciones y el Estado de derecho.
Lamentó la ausencia de audiencias congresionales o informes detallados que evalúen los resultados de estas acciones, como tradicionalmente ocurre. Recientemente, Washington anunció el hundimiento de cuatro lanchas cerca de Venezuela, presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, unas afirmaciones que han generado escepticismo entre legisladores demócratas
Hizo un llamamiento a que "el Congreso debe asumir su responsabilidad, tanto republicanos como demócratas" para proteger el Artículo 1 constitucional, que define las competencias del poder legislativo y la separación de poderes.
Clinton concluyó afirmando que la solución pasa por "imponer más rendición de cuentas y usar hechos y pruebas para contrarrestar la locura, ya sea sobre vacunas o sobre disparar a pequeñas embarcaciones en el agua".
Contexto
Estas declaraciones se producen en el contexto de las acciones militares que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe, argumentando la necesidad de combatir el narcotráfico.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó recientemente que al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Aunque la noche del viernes 19 de septiembre el presidente estadounidense Donald Trump anunció un “ataque cinético letal” contra una lancha en aguas internacionales, Leavitt precisó que se trató de un tercer operativo “exitoso” y no del cuarto, como se hizo creer inicialmente.
“Lo que puedo decirles es que este es el tercer ataque exitoso contra un barco que navegaba en aguas internacionales con el objetivo de introducir drogas ilegales y veneno moral en Estados Unidos”, afirmó la funcionaria en entrevista concedida a Fox News.
La vocera recordó que, durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió que “no toleraría más tráfico de drogas ilegales hacia” el territorio estadounidense, lo que llevó a tomar “medidas históricas para asegurar nuestras fronteras terrestres”.
Los Angeles Times: Trump utiliza el Tren de Aragua para justificar presencia militar en América Latina
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Justicia española ordena registrar propiedades del exviceministro venezolano Nervis Villalobos
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
"Se abre un capítulo nuevo": la atleta venezolana Robeilys Peinado anunció su embarazo
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
Tendencias
-
Mundo2 días.
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
-
Sucesos2 días.
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
-
Economía1 día.
Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?
-
Vitrina1 día.
Hallan muertos en México a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras 6 días desaparecidos
-
País2 días.
Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas” contra EE. UU.
-
Mundo2 días.
“¡Una amenaza muy grave!”: Trump se burla del entrenamiento de milicias ciudadanas en Venezuela
-
País2 días.
Inician trabajos de embellecimiento en la Iglesia de La Candelaria por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
-
Deportes1 día.
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua