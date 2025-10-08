Hombre armado causó pánico en tienda de Miami: dijo que vino al mundo a "matar venezolanos"

Caracas/Foto: Miami Dade Corrections & Rehabilitation (MDCR)- Un hombre identificado como Gonzalo González, de 57 años, fue detenido por las autoridades de Florida el pasado fin de semana, después de que el sábado protagonizara un altercado en pleno Downtown Miami al entrar a una tienda con un arma de fuego y generar pánico entre los trabajadores, al punto incluso de vociferar que vino al mundo con la misión de "matar venezolanos".

De acuerdo con Telemundo 51 Miami, el hecho inició a las 7:51 am en el Stop and Shop Food and Deli, situado en la 49 Northeast con la 2nd Avenue. El sujeto entró al local con un morral e instantes después, metió la mano en este y sacó una pistola negra, según el relato de los empleados. Posteriormente, manipuló el arma frente a ellos y la guardó luego de que lo confrontaran.

Uno de los trabajadores narró que, tras ocultarla, González empezó a decir que no quería hablar con él porque era venezolano. Además, pronunciaba incoherencias, como que era "el Dios de Israel".

Una segunda empleada entró en pánico y se lanzó al piso cuando vio el arma del sospechoso.

Al poco tiempo, mientras los oficiales tomaban declaraciones afuera del negocio, el empleado venezolano alertó que el hombre merodeaba la zona. Rápidamente, los agentes se acercaron a él y, tras apuntarlo, lograron detenerlo.

En medio del arresto, comenzó a gritar que no necesitaba un abogado e insistía en que "Dios era su abogado" y que él era "el rey David".

El reporte también indica que amenazó de muerte a los policías al asegurar que el fuego "consumiría" sus patrullas. Además, afirmó que vino al mundo para "matar venezolanos" debido a que "atacaban a los cubanos".

Llevado ante una corte

El lunes, compareció en una corte donde intentó hablar con un juez. Sin embargo, no hubo éxito alguno y tuvieron que retirarlo a la fuerza de la audiencia.

González permanece detenido en la cárcel TGK y enfrenta cargos por exhibición inapropiada de un arma de fuego y asalto agravado con intención de cometer un delito grave. Se le impuso una fianza de 7,500 dólares.







