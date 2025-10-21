Hombre fue asesinado frente a su hijo en el Zulia: recibió siete disparos

Caracas/Foto: Archivo.- Un hombre identificado como Abraham Yoendry Parra Vega, de 41 años, conocido como "El Condorito", fue asesinado a tiros frente a su hijo en un hecho ocurrido en el sector La Tiquera, en Encontrados, municipio Catatumbo, al Sur del Lago en el estado Zulia.

Según el medio local Contraste, un hombre se acercó a Parra, quien estaba en compañía de su hijo. Sin mediar palabras, sacó un arma de fuego y le propinó al menos siete disparos que impactaron en su rostro y torso, para después huir de la escena.

Luego, al herido lo trasladaron inmediatamente al hospital de Encontrados. Sin embargo, falleció a los pocos minutos de su ingreso por la gravedad de las lesiones.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal San Carlos arribaron al sitio para iniciar las investigaciones pertinentes, recolectando evidencias de importancia. Luego, llevaron el cuerpo a la morgue del Hospital de Santa Bárbara del Zulia, en el municipio Colón.

Las autoridades investigan el caso mientras manejan algunas hipótesis, como la del ajuste de cuentas, pero sin descartar otras teorías que podrían llevar a la detención de los involucrados.