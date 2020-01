¿Homofóbicos? El comentario de Daniela Alvarado y su hermano que generó descontento en las redes

Caracas.- La actriz venezolana Daniela Alvarado, se vio envuelta este fin de semana en un nuevo escándalo, luego de publicar un video en el que aparece con su hermano Carlos Daniel dentro de un vehículo, y sostienen una conversación sobre los hombres que se preocupan por ser “sexys“.

“Un hombre no puede ser sexy, un hombre es un hombre, hermano”, comentó Carlos Daniel al inicio del material audiovisual. “Tú no puedes andar todo el día, brother, porque eres cantante, porque eres artista de televisión o de cine, tú no puedes andar (gesticulación de beso) ¡¿Qué vaina es esa?!”, agregó mientras realizaba exageradas gesticulaciones y Daniela se reía a carcajadas.











“Está fino que tengas un buen corte de pelo, que te vistas bien, pero…”, fue otro de los argumentos usados por Carlos Daniel para criticar a figuras como el cantante colombiano Maluma. “Si tu eres un tipo, brother, eres un tipo, o sea ya, eres un macho. No tienes que estar preocupándote por qué tienes que ser sexy”, añadió.

Por otra parte, los usuarios en la red social Twitter no hicieron esperar sus reacciones, al catalogar a la artista de “homofóbica”. Otros, desearon que retomara los kilos demás que había perdido a causa de una operación estética.

Entiendo cero por qué nadie ha cancelado a Daniela Alvarado después de este vómito de homofobia que se lanzó con el hermano. pic.twitter.com/DnrviK8Tah







— Josernesto Soto (@josernestosoto) January 18, 2020

Daniela alvarado es el reflejo del venezolano común, tóxico, machista, homofóbico, ignorante, envidioso y demás! Solo vean los comentarios del video y se darán cuenta de La Plata tercermundista que está regada en nuestro país. Por eso la sociedad venezolana es un asco 80% — Henrry⚡ (@yosoymaslacra) January 19, 2020

Lo de Daniela Alvarado y su hermano me parece chocante hoy porque tengo ya 3 años fuera del país. Pero encaja totalmente en una conversación cotidiana en Venezuela. Somos un país machista y atrasado, no es novedad eso. — Rapaz (@opinador00) January 19, 2020

Dejen de hacerle más publicidad a la gorda asquerosa, fea y chavista de Daniela Alvarado. Sigue y seguirá siendo la misma come mierda chavista y lesbiana frustrada. Por eso es así de tóxica. Dime con quién andas (Vanessa) y te dire diré quien eres, así de simple! — Henrry⚡ (@yosoymaslacra) January 19, 2020

Entre la gente como la hermana de CoriMusic y los que defienden el video de Daniela Alvarado y el hermano, Venezuela se siente cada vez más como un zoológico de la prehistoria. — césar peraza (@cesaperaza) January 19, 2020

