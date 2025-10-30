Sucesos
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
El hombre llevó bajo engaño a la víctima a su vivienda con el objetivo abusar de ella
Caracas/Foto: Cicpc.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre identificado como Jonaiker José Díaz Caraballo, de 26 años, después de que el pasado 27 de octubre asesinara a una cuñada y su hijo en Mamera 4, parroquia Antímano de Caracas, y luego abusara sexualmente de los cuerpos sin vida.
Lea también: Imputarán a un hombre en Aragua por golpear con una pala a un perro: le causó "graves lesiones"
Según información del comisario Douglas Rico, las víctimas quedaron identificadas como Leidymar de los Ángeles Rocas Navas (19) y su hijo de 2 años, Ángel David Molina Navas.
Señaló que el hombre, valiéndose de que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, se contactó con su cuñada Leidymar, con la presunta intención de que lo ayudara con la limpieza del hogar, por el cual le iba a pagar.
Sin embargo, una vez en la vivienda en Mamera, a donde asistió con su hijo, Leidymar fue forzada a tener relaciones sexuales con el hombre. Como se negó a esto, el sujeto enfureció y, tras someterla, la ató de manos y pies con un cable para abusar de ella.
"El infante, atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar, momento en que el hombre se lo llevó hacia el baño en donde le causó la muerte con un arma blanca. Luego del suceso, retornó a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecidos", acotó Rico.
Luego, envolvió ambos occisos en bolsas negras y los arrojó en una zona boscosa ubicada en la parte posterior de la vivienda.
El homicida se trasladó posteriormente a la residencia de sus padres ubicada en El Valle, donde las autoridades lo capturaron y quedó a disposición del Ministerio Público.
"EE. UU. evalúa atacar objetivos militares en Venezuela", según The Wall Street Journal
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
SNTP denuncia la "desaparición" del periodista Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos armados en Cotiza
María Corina Machado: “El tiempo de Nicolás Maduro en Venezuela se está acabando”
“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
Depositan nuevo bono por el Sistema Patria: entérese de cuál es su monto
Tendencias
-
Mundo2 días.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
Economía2 días.
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
-
País2 días.
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
-
Mundo2 días.
Petro niega "defender" a Maduro y califica de “traición histórica” cualquier invasión a Venezuela
-
Sucesos2 días.
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
-
Tecnología2 días.
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
-
Sucesos2 días.
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.641,74 puntos este 29 de octubre