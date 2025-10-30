Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos

Caracas/Foto: Cicpc.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre identificado como Jonaiker José Díaz Caraballo, de 26 años, después de que el pasado 27 de octubre asesinara a una cuñada y su hijo en Mamera 4, parroquia Antímano de Caracas, y luego abusara sexualmente de los cuerpos sin vida.

Según información del comisario Douglas Rico, las víctimas quedaron identificadas como Leidymar de los Ángeles Rocas Navas (19) y su hijo de 2 años, Ángel David Molina Navas.

Señaló que el hombre, valiéndose de que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, se contactó con su cuñada Leidymar, con la presunta intención de que lo ayudara con la limpieza del hogar, por el cual le iba a pagar.

Sin embargo, una vez en la vivienda en Mamera, a donde asistió con su hijo, Leidymar fue forzada a tener relaciones sexuales con el hombre. Como se negó a esto, el sujeto enfureció y, tras someterla, la ató de manos y pies con un cable para abusar de ella.

"El infante, atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar, momento en que el hombre se lo llevó hacia el baño en donde le causó la muerte con un arma blanca. Luego del suceso, retornó a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecidos", acotó Rico.

Luego, envolvió ambos occisos en bolsas negras y los arrojó en una zona boscosa ubicada en la parte posterior de la vivienda.

El homicida se trasladó posteriormente a la residencia de sus padres ubicada en El Valle, donde las autoridades lo capturaron y quedó a disposición del Ministerio Público.