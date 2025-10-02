HRW advierte que llamado de Trump a militarizar ciudades podría "violar leyes" de EE. UU.

Caracas/Foto: Archivo.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró este jueves que la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre un posible despliegue militar en ciudades, constituiría una flagrante violación de la legislación estadounidense y podría provocar “violaciones generalizadas” de los derechos humanos.

La organización internacional destacó que esta retórica sigue a acciones controvertidas, como el uso de fuerza letal contra embarcaciones “provenientes” de Venezuela y la emisión de un memorando para investigar a grupos de la sociedad civil por presuntos vínculos con "terroristas".

Tanya Greene, directora del programa estadounidense, declaró que el gobierno “primero dice que quiere que las fuerzas armadas sean más letales y menos responsables, y luego amenaza con desplegar tropas en ciudades estadounidenses en una demostración de fuerza. Esta es una receta para el desastre."

HRW subrayó que varias leyes estadounidenses regulan estrictamente la frontera entre las fuerzas armadas y las agencias nacionales de aplicación de la ley. Específicamente, la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso del Ejército o la Fuerza Aérea para ejecutar leyes domésticas, a menos que el Congreso lo autorice explícitamente.

Por ello, rechazó que la administración Trump haya desplegado fuerzas en ciudades utilizando facultades controvertidas, como la federalización de unidades de la Guardia Nacional.

“Máxima letalidad”

Sobre el comentario del secretario Hegseth, quien describió planes para aplicar la "máxima letalidad", reducir los estándares de conducta y cambiar las reglas de enfrentamiento, la organización considera que el planteamiento crea un entorno permisivo para los abusos.

Asimismo, recordó que las fuerzas militares están entrenadas primariamente para el combate y no para la aplicación de la ley con pleno respeto a los derechos humanos, lo que crea un “riesgo inherente de graves violaciones”.

Como precedente histórico en Estados Unidos, la organización mencionó el incidente de 1970 en la Universidad Estatal de Kent, Ohio, donde la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes desarmados, resultando en cuatro muertes.

La organización citó casos internacionales en países como México, Brasil, Zimbabue, Myanmar, Egipto y Tailandia, donde el recurso a fuerzas militares para tareas policiales o la represión de la disidencia ha documentado un patrón de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Ante esto, instó a los funcionarios estatales, locales y a los líderes del Congreso a pronunciarse en contra de cualquier intento de convertir al ejército en una fuerza policial nacional, exigiendo que se mantengan los más altos estándares de profesionalismo y se protejan los canales de denuncia.

"No hay razón ni justificación legal para ningún uso desastroso de las fuerzas militares en territorio estadounidense," concluyó Greene.







