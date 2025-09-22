HRW denuncia que detenidos en Venezuela están bajo "régimen de incomunicación"

Caracas/Foto: Archivo.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que algunos "presos políticos" en Venezuela llevan "semanas, meses y, en algunos casos, más de un año" detenidos en "régimen de incomunicación".

En un comunicado publicado en su página web, HRW destacó que los gobiernos extranjeros deben usar los foros regionales e internacionales para “para presionar por los derechos de los presos políticos”, incluyendo el fin del “régimen de incomunicación” y la liberación incondicional de los “presos políticos”.

“Decenas de presos políticos en Venezuela han estado incomunicados durante semanas, meses y algunos durante más de un año. La falta de comunicación y la negación de visitas se ha convertido en una forma de tortura, que inflige sufrimiento no solo a quienes están tras las rejas, sino también a sus seres queridos”, expone.

Asimismo, llamó a la Santa Sede romana a fijar una posición sobre la detención de los venezolanos que difieren con el modelo político de la administración de Nicolás Maduro, con motivo de la próxima canonización de Carmen Rendiles y de José Gregorio Hernández.

“Estos casos de presos políticos, separados de sus familias y abogados, son un testimonio escalofriante de la brutalidad de la represión en Venezuela. Los gobiernos no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización.

19 casos documentados

Desde el 2024, HRW, junto al Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), ha documentado 19 casos de detenidos que no han logrado comunicarse con sus familiares o equipo legal, a pesar de haber tramitado solicitudes para obtener derechos de visita.

“En la mayoría de los casos documentados, las personas detenidas tenían vínculos con partidos políticos de oposición. A la mayoría se les han negado visitas y llamadas telefónicas desde el día de su arresto”, se lee.

Asimismo, subrayaron que 13 detenidos que se encontraban bajo “régimen de incomunicación” fueron liberados este año. Entre ellos se encuentra Américo De Grazia. “La mayoría de los detenidos en régimen de incomunicación se encontraban en la cárcel del Helicoide”.

Casos como el de Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular, están bajo el régimen desde su detención en julio de 2024. Su esposa, Aurora Superlano, ha notificado que “sabía que estaba vivo porque los guardias de la prisión le entregaban rutinariamente su ropa sucia y breves notas suyas pidiéndole que llevara artículos de primera necesidad a la prisión”; sin embargo, no ha tenido contacto con el dirigente.

Actualmente, Superlano se mantiene en “paradero desconocido” tras su traslado, junto al periodista Roland Carreño, el 31 de agosto de este año.

“Otros se encuentran recluidos en Rodeo I, una prisión de alta seguridad en el estado de Miranda. Los presos políticos, incluidos extranjeros, recluidos allí han pasado meses en régimen de incomunicación. Sin embargo, en mayo, a algunos se les permitió hacer una llamada telefónica”, reportan.

Además, precisan que las autoridades “han negado” arrestos o retenido información sobre el paradero de los detenidos, lo que “constituye una desaparición forzada según el derecho internacional".

“Muchos familiares afirman que la ropa sucia y las notas solicitando objetos personales son la única prueba que reciben de que su ser querido está vivo. Algunas familias que viven en otras partes del país deben viajar cientos de kilómetros hasta Caracas para estas mínimas interacciones”.

Las organizaciones exponen que algunos de los detenidos presentan afecciones médicas que requieren seguimiento, mientras que otros desarrollaron problemas de salud durante su detención.

HRW califica la actual situación como “tortura”

“La detención prolongada en régimen de incomunicación puede constituir tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que aislar a los detenidos del mundo exterior causa sufrimiento psicológico, los coloca en una situación de alta vulnerabilidad y aumenta el riesgo de abusos en las cárceles”.

Ante esto, exhortó a los gobiernos a “presionar” a la administración chavista para que “respete” los derechos de los detenidos, e incluya en la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC-UE) este tema.

“La falta de comunicación y la negación de visitas se ha convertido en una forma de tortura, infligiendo sufrimiento no solo a quienes están en prisión, sino también a sus seres queridos”, declaró Sairam Rivas, coordinadora de Clippve y pareja del preso político Jesús Armas.

Detenidos en “régimen de incomunicación”

La organización compartió una lista de los presos que, en la actualidad, se mantienen incomunicados.

Freddy Superlano

Perkins Rocha

Biagio Pilieri

Jesús Armas

Luis Palocz

Luis Somaza







