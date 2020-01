“Hubo 150 diputados”: Los argumentos de Luis Parra para justificar su autojuramentación

Caracas/ Foto portada: NTN24.- El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra, justificó este lunes su autojuramentación ante el Parlamento, asegurando que hubo quórum de 150 diputados, razón por la que él, junto a otros tres líderes políticos disidentes, fueron elegidos como la nueva juta directiva del período 2020-2021. A pesar de los acontecimientos de este domingo, Parra mantiene su posición como “presidente” de la AN, sumando a su lista de explicaciones que la “única manera de que se haya suspendido la sesión de instalación”, habría sido por la ausencia de la mayoría de los diputados.

Lea también: Quiénes son los diputados que acompañaron a Luis Parra en su polémica autojuramentación

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes a los medios de comunicación nacional e internacional, desde el hemiciclo, el parlamentario que hoy se autodenomina como presidente del Parlamento, presentó una serie de argumentos a fin de explicar por qué se autojuramentó junto a otros tres líderes políticos disidentes, destacando en primera instancia que sí contaba con el quórum reglamentario (la representación de la mitad, más 1) y los votos de los legisladores presentes en la sesión.











“Ayer con el quórum reglamentario se dio inicio por analogía al proceso de instalación, el cual se sometió a consideración de los diputados presentes. Se designó esta junta directiva de la misma manera en acatamiento a la Constitución, estaba en hora, lugar y fecha como establece el mecanismo (…) Contando con 150 diputados se dio el acto de la instalación. Quien debió instalar por mandato constitucional, fue el presidente saliente, pero no lo hizo tratando de boitcotear”,manifestó; al tiempo, aclaró que los miembros de la junta directiva saliente se encentraban dentro de las instalaciones de la AN.

Asimismo, aseveró que el presidente Juan Guaidó y los demás miembros del Parlamento, se negaron a proceder con la instalación de la nueva junta directiva, porque, a su juicio, no contaban con los votos necesarios para cumplir con el plan que tenían establecido: La reelección de Guaidó como primer directivo del organismo.

“Ante la negativa del presidente saliente y de los demás miembros, se procede a instalar lo que expresa la Constitución. Seguidamente, al momento de designar al director de debates y al secretario accidental, estaba constituido el quórum reglamentario (…) No tuvieron ningún tipo de empedimento. No se suspendió la sesión de instalación porque había quórum”, reiteró a los medios de comunicación. De igual forma, aclaró que desde el Parlamento es el único lugar donde se “puede elegir a la junta directiva” de la AN.











Subrayó que la intención de este nueva junta directiva conformada por él, Franlyn Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales, es “construir una autopista para que todos puedan transitar” sin la confrontación. Asimismo, indicó que establecerán un nuevo modelo, el cual apunta a “hacer política con la gente y para la gente, no hacer política para y con los extremos (…) Aquí ningún partido político puede estar por encima de nuestra responsabilidad como parlamentarios“, resaltó.

Apoyo a la FANB

Parra agradeció al cuerpo de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y reconoció sus labores que -según él- cumplen con el mandato de la Constitución. “A las Fuerzas Armadas libertarias, les digo desde ya que los respetamos, que los reconocemos. Tienen que obedecer el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto“, expresó.

De igual forma, informó que este martes habrá la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional con la nueva directiva, destacando que Juan Guaidó, junto a otros parlamentarios, podrán tomar sus puestos en los curules para expresar “lo que sea conveniente”. Asimismo, indicó en los próximas días “estaremos oficiando todo lo relacionado con el cuerpo diplomático”, así como emitir la información oficial de la la nueva directiva a todos los poderes públicos del país.

Parra instó a Nicolás Maduro a asistir a la AN para “dar la cara” ante lo la crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace años. “Le exigimos al Nicolás Maduro a que responda al país desde este poder legítimo y que pueda decirle al mundo entero por qué estamos en esta situación·, dijo.

“No vinieron porque no tenían los votos”

Ante el descontento de la mayoría de la oposición venezolana tras los acontecimientos de este domingo en las afueras del Palacio Legislativo, Parra argumentó que “ningún parlamentario tenía impedimentos” para ejercer su derecho al voto: sin embargo, según sus consideraciones, no ingresaron al hemiciclo por “no contar con los votos” para la reelección de su junta directiva.

“El epicentro de todo esto es que no quisieron venir porque no tenían los votos (…) Juan Guaidó prefirió el camino del show: guindarse en la reja 45 minutos después que había terminado la sesión”, manifestó; al tiempo, aseguró que fueron solicitadas las actas en las que aparecen los nombres de los 150 parlamentarios que ejercieron su voto a favor de su directiva.

Comentarios

comentarios