Mundo
Huracán Melissa amenaza a Jamaica como la tormenta más poderosa en la historia del Caribe
El huracán ya ha causado al menos siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida
Caracas / Foto: Archivo.- El huracán Melissa se acercaba este martes a Jamaica como una devastadora tormenta de categoría 5, la más potente registrada en los 174 años de historia meteorológica del país. Las autoridades advirtieron sobre daños “catastróficos” y posibles pérdidas humanas y materiales sin precedentes.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Melissa se encontraba la madrugada del martes a unos 180 kilómetros al oeste-suroeste de Kingston, con vientos sostenidos de 280 km/h y desplazamiento hacia el norte-noreste a 8 km/h. Se prevé que cruce la isla en diagonal —desde la parroquia de Santa Isabel, al sur, hasta Santa Ana, al norte— antes de continuar hacia Cuba.
“No hay infraestructura en la región que pueda soportar un huracán de categoría 5”, reconoció el primer ministro Andrew Holness, quien aseguró que el país hizo “todo lo posible” para prepararse. “La pregunta ahora es la velocidad de la recuperación. Ese es el desafío”, añadió.
Horas antes del impacto, ya se reportaban deslizamientos de tierra, árboles caídos y cortes eléctricos generalizados. Las autoridades alertaron sobre una marejada ciclónica de hasta cuatro metros en la costa sur, con riesgo para hospitales y zonas bajas. El ministro de Salud, Christopher Tufton, informó que algunos pacientes fueron trasladados a pisos superiores “para resistir cualquier inundación”.
El huracán ya ha causado al menos siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida.
“Muchos jamaicanos nunca han vivido algo así; la incertidumbre es aterradora”, afirmó Colin Bogle, asesor de Mercy Corps. “Hay miedo a perderlo todo: el hogar, el sustento, la vida misma”.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Matthew Samuda, dijo que más de 50 generadores están listos para ser desplegados tras el paso de la tormenta, pero pidió a la población racionar el agua. “Cada gota contará”, advirtió.
Las autoridades cubanas emitieron una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y comenzaron la evacuación de más de 600.000 personas, incluyendo residentes de Santiago, la segunda ciudad más grande del país.
Se prevé que Melissa toque tierra en el oriente cubano la noche del martes, con precipitaciones de hasta 51 centímetros y una peligrosa marejada costera.
La tormenta también dejó fuertes lluvias en el sur de Haití y la República Dominicana, donde sigue vigente una advertencia de tormenta tropical. Tras su paso por Cuba, Melissa podría golpear el sureste de las Bahamas el miércoles por la noche.
