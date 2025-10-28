Tecnología
Huracán Melissa: Starlink ofrece servicio gratuito en Jamaica y Bahamas
La medida se produce después de que varias zonas quedaran prácticamente incomunicadas tras el impacto del huracán, que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en el suroeste de Jamaica con vientos de hasta 295 km/h y lluvias torrenciales
Caracas/Foto referencial.- Starlink, el sistema de internet satelital de SpaceX —la compañía aeroespacial de Elon Musk— anunció este martes que ofrecerá su servicio de manera gratuita en Jamaica y las Bahamas para apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Melissa, uno de los ciclones más potentes registrados en el Atlántico.
Lea también: Google impulsará la IA con la reactivación de una planta nuclear en Iowa
“Para quienes se vieron afectados por el huracán Melissa en Jamaica y las Bahamas, el servicio de Starlink será gratuito hasta finales de noviembre”, informó la empresa en su cuenta en X.
La iniciativa de Starlink busca ayudar con los “esfuerzos de respuesta y recuperación” en las zonas más golpeadas por Melissa, cuyo paso continúa dejando severos daños en infraestructuras rurales y costeras.
La medida se produce después de que varias zonas quedaran prácticamente incomunicadas tras el impacto del huracán, que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en el suroeste de Jamaica con vientos de hasta 295 km/h y lluvias torrenciales.
Las autoridades han descrito la situación como “extremadamente peligrosa y potencialmente mortal” e instaron a los habitantes a no salir de sus refugios, incluso durante el aparente “calma” que deja el paso del ojo del huracán.
De acuerdo con el observatorio de internet NetBlocks, la tormenta provocó cortes masivos de conectividad en toda la isla este 28 de octubre, luego de que los vientos derribaran postes eléctricos y antenas. En la parroquia de Hanover, en el noroeste del país, la conexión se redujo a apenas un 2 % hacia las 11:20 a.m. hora local, mientras que en otras regiones la disponibilidad de red oscilaba entre el 53 % y el 86 %.
El director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Michael Brennan, advirtió que evaluar la magnitud de los daños en Jamaica podría tardar “días o semanas”.
“Podría tomar días o semanas captar completamente el alcance de lo que está ocurriendo aquí y de lo que sucederá en las próximas horas”, señaló a CNN.
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Contactaron a un hombre por Marketplace para "comprarle" su vehículo y terminaron asesinándolo
Tendencias
-
Mundo16 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre