Huracán Melissa: Starlink ofrece servicio gratuito en Jamaica y Bahamas

Caracas/Foto referencial.- Starlink, el sistema de internet satelital de SpaceX —la compañía aeroespacial de Elon Musk— anunció este martes que ofrecerá su servicio de manera gratuita en Jamaica y las Bahamas para apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Melissa, uno de los ciclones más potentes registrados en el Atlántico.

“Para quienes se vieron afectados por el huracán Melissa en Jamaica y las Bahamas, el servicio de Starlink será gratuito hasta finales de noviembre”, informó la empresa en su cuenta en X.

La iniciativa de Starlink busca ayudar con los “esfuerzos de respuesta y recuperación” en las zonas más golpeadas por Melissa, cuyo paso continúa dejando severos daños en infraestructuras rurales y costeras.

La medida se produce después de que varias zonas quedaran prácticamente incomunicadas tras el impacto del huracán, que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en el suroeste de Jamaica con vientos de hasta 295 km/h y lluvias torrenciales.

Las autoridades han descrito la situación como “extremadamente peligrosa y potencialmente mortal” e instaron a los habitantes a no salir de sus refugios, incluso durante el aparente “calma” que deja el paso del ojo del huracán.

De acuerdo con el observatorio de internet NetBlocks, la tormenta provocó cortes masivos de conectividad en toda la isla este 28 de octubre, luego de que los vientos derribaran postes eléctricos y antenas. En la parroquia de Hanover, en el noroeste del país, la conexión se redujo a apenas un 2 % hacia las 11:20 a.m. hora local, mientras que en otras regiones la disponibilidad de red oscilaba entre el 53 % y el 86 %.

El director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Michael Brennan, advirtió que evaluar la magnitud de los daños en Jamaica podría tardar “días o semanas”.