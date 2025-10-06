Mundo
ICE arresta en Chicago a presunto miembro del Tren de Aragua
El sujeto posee antecedentes por violencia doméstica y enfrenta cargos pendientes por delitos graves en 2024 y 2025, entre ellos asalto, porte ilegal de armas, robo y hurto
Caracas / Foto: @ICEgov.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó la noche del domingo sobre la captura de Ludwing Jeanpier Parra Pérez, presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua, en un operativo llevado a cabo en la ciudad de Chicago, Illinois.
Según el comunicado difundido por la agencia, Parra Pérez posee antecedentes por violencia doméstica y enfrenta cargos pendientes por delitos graves en 2024 y 2025, entre ellos asalto, porte ilegal de armas, robo y hurto. ICE confirmó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades migratorias para su deportación.
La agencia describió al Tren de Aragua como una “organización terrorista transnacional violenta cuya presencia en Estados Unidos amenaza la seguridad de los estadounidenses”, y reiteró que “no se detendrá hasta expulsar a todos sus integrantes del país”.
Operativo contra inmigrantes indocumentados
El arresto de Parra Pérez se enmarca en la Operación Midway Blitz, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a inicios de septiembre en honor a Katie Abraham, una mujer estadounidense que falleció en un accidente causado por un inmigrante indocumentado en Illinois.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, explicó que la operación se centra en identificar, detener y deportar a delincuentes extranjeros indocumentados en Chicago e Illinois, estados que —según la funcionaria— se han convertido en “refugio para criminales” debido a las políticas de santuario impulsadas por el gobernador J. B. Pritzker.
“Durante años, el gobernador Pritzker y sus aliados políticos liberaron a pandilleros del Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes en las calles de Chicago, poniendo en riesgo vidas estadounidenses. El presidente Trump y la secretaria Noem han sido claros: ninguna ciudad es un refugio seguro para delincuentes ilegales”, afirmó McLaughlin.
El DHS también divulgó una lista con diez de los delincuentes extranjeros más peligrosos que, según ICE, fueron liberados en Illinois pese a las órdenes de detención de la agencia. Entre ellos figuran ciudadanos de México, Venezuela e Irak, algunos identificados como miembros de Latin Kings, Two Six y el propio Tren de Aragua.
Entre los casos señalados destacan los de Pedro Enrique Colmenares González, venezolano de 34 años acusado de agresión sexual, violencia doméstica y secuestro, y Carlos Johendy Gonzales Montero, de 36 años, también venezolano y presunto integrante del Tren de Aragua, liberado tras una orden de detención ignorada por la Cárcel del Condado de Cook.
El ICE sostuvo que la Operación Midway Blitz continuará en las próximas semanas con redadas focalizadas en Chicago y áreas del Medio Oeste, con el objetivo de localizar y deportar a delincuentes extranjeros que se encuentren en libertad.
