IFFHS nomina al venezolano Jesús Valenzuela a Mejor Árbitro del Mundo en 2025

Caracas/Foto: Archivo.- La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) nominó al venezolano Jesús Valenzuela a 'Mejor Árbitro del Mundo' en el año 2025, un listado en el que se ubican otros 24 principales que competirán con el criollo por esta distinción.

En una publicación en su página web, incluyó al criollo en este selecto grupo, en el que también aparecen los argentinos Darío Herrera y Facundo Tello. También el uruguayo Esteban Ostojich, el chileno Piero Maza y los brasileños Raphael Claus y Wilton Sampaio.

Según la IFFHS, un jurado internacional compuesto por los periodistas deportivos y expertos en fútbol de 120 países de todos los continentes del mundo elegirán al ganador. La decisión se dará a conocer después del 10 de diciembre.

A partir de esa fecha, también se conocerán los siguientes renglones: Mejor portero del mundo, Mejor árbitro del mundo, Mejor jugador juvenil del mundo, Mejor jugador del mundo, Mejor creador de juego del mundo, Mejor entrenador de clubes del mundo y Mejor entrenador nacional del mundo (para mujeres y hombres).

Este hecho marca un nuevo logro en la destacada carrera de Jesús Valenzuela, quien inició su trayectoria en la Primera División del Futve en el Torneo Apertura 2011-12. Luego, fue árbitro internacional FIFA desde 2013.

Además, el 14 de diciembre de 2021, la IFFHS lo designó como el mejor árbitro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En 2022, la FIFA lo designó para ser árbitro en el Mundial de Catar, siendo el segundo venezolano en participar la Copa del Mundo después de Vicente Llobregat en 1974.







