País
Iglesia de la Candelaria anuncia velada para celebrar canonización de Hernández y Rendiles
El solemne repique de campanas y una breve exhibición de fuegos artificiales, marcará el inicio de la primera canonización de dos venezolanos en la historia
Caracas / Foto:WikiCommons.- La Iglesia de la Candelaria anunció que el próximo domingo 19 de octubre llevará a cabo la Velada de la Santidad a partir de las 12:00 a.m., para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.
Lea también: El valiente llamado del papa
La celebración iniciará con el solemne repique de campanas y una breve exhibición de fuegos artificiales que anunciará la apertura del templo. La iglesia, erigida en 1708, no solo honra a la Virgen de la Candelaria como legado de la inmigración canaria, sino que custodia los restos de José Gregorio Hernández.
Los asistentes también podrán participar en una Hora Santa con el Santísimo Sacramento expuesto, mientras que en el altar del Beato se exhibirá la aureola que será colocada posteriormente a la imagen de José Gregorio Hernández, reliquia que permanecerá expuesta hasta aproximadamente las 4:00 a.m.
Uno de los momentos más significativos será el recibimiento de las imágenes de los nuevos santos en la plaza, donde darán inicio las actividades comunitarias. La transmisión en vivo desde la Plaza San Pedro en Roma permitirá a todos los presentes seguir en directo la ceremonia de canonización a través de pantallas gigantes. En el instante en que se muestren las fotos oficiales de los santos, nuevamente resonarán los fuegos artificiales y las campanas en un gesto de alegría compartida.
El evento, que contará con la animación de Veruska Ljubisaujevic y Orangel Dirinot, incluirá testimonios, música y un Rosario de Auroras, creando un ambiente de recogimiento y celebración.
Sobre la canonización
Ambos beatos venezolanos serán oficialmente canonizados el 19 de octubre, en una ceremonia que tendrá lugar en el Vaticano junto a otros seis beatos de distintas partes del mundo.
José Gregorio Hernández, venerado como el “Médico de los pobres”, es considerado símbolo de la unión entre la ciencia y la fe en Venezuela. Por su parte, la madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es recordada como ejemplo de entrega religiosa, humildad y servicio.
Esta será la primera canonización de dos venezolanos en la historia, un acontecimiento que marca un hito espiritual y cultural para el país y para millones de fieles que durante décadas han mantenido viva su devoción.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Trump anuncia inicio de la "fase dos" del plan de paz para Gaza tras liberación de rehenes
Incluido el país donde opera: X mostrará en los perfiles nuevos datos de verificación
Venezuela será sede de la Conmebol "Liga Evolución Futsal Zona Norte" en noviembre
Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump
Iglesia de la Candelaria anuncia velada para celebrar canonización de Hernández y Rendiles
Jefe del Comando Sur de EE. UU. visitará dos islas del Caribe para "fortalecer la cooperación"
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País1 día.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes
-
Economía23 horas.
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
-
La Lupa1 día.
Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con apoyar militarmente a Ucrania