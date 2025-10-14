Iglesia de la Candelaria anuncia velada para celebrar canonización de Hernández y Rendiles

Caracas / Foto:WikiCommons.- La Iglesia de la Candelaria anunció que el próximo domingo 19 de octubre llevará a cabo la Velada de la Santidad a partir de las 12:00 a.m., para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

La celebración iniciará con el solemne repique de campanas y una breve exhibición de fuegos artificiales que anunciará la apertura del templo. La iglesia, erigida en 1708, no solo honra a la Virgen de la Candelaria como legado de la inmigración canaria, sino que custodia los restos de José Gregorio Hernández.

Los asistentes también podrán participar en una Hora Santa con el Santísimo Sacramento expuesto, mientras que en el altar del Beato se exhibirá la aureola que será colocada posteriormente a la imagen de José Gregorio Hernández, reliquia que permanecerá expuesta hasta aproximadamente las 4:00 a.m.

Uno de los momentos más significativos será el recibimiento de las imágenes de los nuevos santos en la plaza, donde darán inicio las actividades comunitarias. La transmisión en vivo desde la Plaza San Pedro en Roma permitirá a todos los presentes seguir en directo la ceremonia de canonización a través de pantallas gigantes. En el instante en que se muestren las fotos oficiales de los santos, nuevamente resonarán los fuegos artificiales y las campanas en un gesto de alegría compartida.

El evento, que contará con la animación de Veruska Ljubisaujevic y Orangel Dirinot, incluirá testimonios, música y un Rosario de Auroras, creando un ambiente de recogimiento y celebración.

Sobre la canonización

Ambos beatos venezolanos serán oficialmente canonizados el 19 de octubre, en una ceremonia que tendrá lugar en el Vaticano junto a otros seis beatos de distintas partes del mundo.

José Gregorio Hernández, venerado como el “Médico de los pobres”, es considerado símbolo de la unión entre la ciencia y la fe en Venezuela. Por su parte, la madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es recordada como ejemplo de entrega religiosa, humildad y servicio.

Esta será la primera canonización de dos venezolanos en la historia, un acontecimiento que marca un hito espiritual y cultural para el país y para millones de fieles que durante décadas han mantenido viva su devoción.