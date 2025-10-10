Imputan a falso abogado que vendía cupos y agilizaba trámites en el Saime

Caracas/Foto: Archivo.- El fiscal general, Tarek William Saab, informó el jueves que se detuvo en el estado Aragua a un sujeto identificado como Freddy Ramírez, debido a que alegaba ser un abogado para vender cupos y agilizar trámites en el Saime.

En su cuenta de Instagram, el fiscal dijo que el Ministerio Público (MP) lo imputó por los delitos de utilidad ilegal por actos de la administración pública, usurpación de funciones y resistencia a la autoridad.

"Dicho sujeto se dedicaba a vender cupos y agilizar trámites fraudulentos ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), alegando ser abogado", expresó Saab.

Señaló que lo hizo con el fin de obtener "grandes sumas de dinero, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano".