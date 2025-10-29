Imputarán a un hombre en Aragua por golpear con una pala a un perro: le causó "graves lesiones"

Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles que imputarán a un hombre en el estado Aragua, luego de que lo detuvieran por golpear con una pala a un perro y le causara "graves lesiones".

En la cuenta de Instagram del MP, el fiscal Tarek William Saab precisó que esta persona fue aprehendida. Quedó identificada como Freddy Linares, y se le imputará el delito de maltrato animal.

"Dicho sujeto, con un objeto contundente (pala de metal), golpeó salvajemente a un canino (perro), causando graves lesiones en el indefenso animal", remarcó.

Penas y multas por maltrato animal

El pasado 6 de agosto, el fiscal Saab advirtió que el Ministerio Público impondrá penas de entre tres y seis años de cárcel a quienes cometan el delito de maltrato animal, además de multas económicas que ascienden a las 2.000 unidades tributarias (UT).

Indicó que mantener en cautiverio en los animales y privarles de luz, aire, sombra, alimento, movimiento, abrigo e higiene, conlleva a una condena de dos a cinco años de prisión.

Además, se aplicará una sanción económica que va desde los 1.000 hasta las 2.000 UT a quienes cometan dicho delito.

Asimismo, Saab precisó que si el delito queda registrado en video, tendrá una pena de prisión que va desde los tres a los seis años, con una multa de 600 a 1.000 unidades tributarias.

En la actualidad, una unidad tributaria tiene un monto de 43 bolívares. Es decir, una multa de 2.000 UT por maltrato animal representaría un monto de 86.000 bolívares.







