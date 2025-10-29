Sucesos
Imputarán a un hombre en Aragua por golpear con una pala a un perro: le causó "graves lesiones"
El pasado mes de agosto, Saab estableció penas para quienes incurran en el delito de maltrato animal, lo que podría llevar incluso hasta seis años de prisión
Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio Público (MP) anunció este miércoles que imputarán a un hombre en el estado Aragua, luego de que lo detuvieran por golpear con una pala a un perro y le causara "graves lesiones".
Lea también: Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
En la cuenta de Instagram del MP, el fiscal Tarek William Saab precisó que esta persona fue aprehendida. Quedó identificada como Freddy Linares, y se le imputará el delito de maltrato animal.
"Dicho sujeto, con un objeto contundente (pala de metal), golpeó salvajemente a un canino (perro), causando graves lesiones en el indefenso animal", remarcó.
Penas y multas por maltrato animal
El pasado 6 de agosto, el fiscal Saab advirtió que el Ministerio Público impondrá penas de entre tres y seis años de cárcel a quienes cometan el delito de maltrato animal, además de multas económicas que ascienden a las 2.000 unidades tributarias (UT).
Indicó que mantener en cautiverio en los animales y privarles de luz, aire, sombra, alimento, movimiento, abrigo e higiene, conlleva a una condena de dos a cinco años de prisión.
Además, se aplicará una sanción económica que va desde los 1.000 hasta las 2.000 UT a quienes cometan dicho delito.
Asimismo, Saab precisó que si el delito queda registrado en video, tendrá una pena de prisión que va desde los tres a los seis años, con una multa de 600 a 1.000 unidades tributarias.
En la actualidad, una unidad tributaria tiene un monto de 43 bolívares. Es decir, una multa de 2.000 UT por maltrato animal representaría un monto de 86.000 bolívares.
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Leopoldo López dice que el intento de Maduro de despojarlo de la nacionalidad es “inconstitucional"
Tendencias
-
Mundo15 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre