País
Inameh prevé fuertes lluvias para estos estados del país
El organismo anticipa un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la tarde
Caracas/Foto: Archivo.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé cielo parcialmente nublado para este miércoles en gran parte del territorio nacional, especialmente durante horas de la tarde y noche.
Lea también: En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
En un reporte publicado en Telegram, el organismo informó la presencia de nubes generadoras de lluvia o chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, La Guaira, Miranda, Guárico, Yaracuy, Falcón, Los Andes y Zulia.
El organismo anticipa un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la tarde, lo que incrementará la probabilidad de fuertes precipitaciones, acompañadas de eventuales descargas eléctricas en gran parte del territorio.
La mayor intensidad de estas precipitaciones se concentrará en: Bolívar, Amazonas, Falcón, Lara, Los Andes, Zulia y en los llanos centrales y occidentales.
Asimismo, no se descarta la ocurrencia de algunas lluvias en la Región Central, abarcando Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.
Por otra parte, en el Océano Atlántico, el Inameh monitorea la Onda Tropical 41 sobre el Atlántico Central Tropical y la Onda Tropical 42 al este de las islas de Cabo Verde.
Sin mucho trámite y fácil: cómo obtener USDT para evadir escasez de dólares
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
Gobierno Federal de EE. UU. cerró tras el estancamiento en el Congreso: la medida suspende servicios esenciales
Inameh prevé fuertes lluvias para estos estados del país
Detienen en Perú al presunto autor intelectual del triple feminicidio en Argentina
EE. UU. y Trinidad y Tobago refuerzan acuerdo para limitar que Venezuela obtenga beneficios del gas natural
Desalojaron a vendedores informales del bulevar de Sabana Grande en Caracas
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos
Tendencias
-
Mundo24 horas.
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
-
Sucesos2 días.
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
-
Economía2 días.
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
-
Mundo23 horas.
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
-
Economía2 días.
BVC: Ron Santa Teresa es el título más negociado con 1,49 millones de dólares
-
La Lupa1 día.
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
-
Economía2 días.
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
-
La Lupa2 días.
Stephen Miller, el funcionario que ordenó los ataques a barcos venezolanos