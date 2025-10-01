Inameh prevé fuertes lluvias para estos estados del país 

Caracas/Foto: Archivo.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé cielo parcialmente nublado para este miércoles en gran parte del territorio nacional, especialmente durante horas de la tarde y noche.

En un reporte publicado en Telegram, el organismo informó la presencia de nubes generadoras de lluvia o chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, La Guaira, Miranda, Guárico, Yaracuy, Falcón, Los Andes y Zulia.

El organismo anticipa un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la tarde, lo que incrementará la probabilidad de fuertes precipitaciones, acompañadas de eventuales descargas eléctricas en gran parte del territorio.

La mayor intensidad de estas precipitaciones se concentrará en: Bolívar, Amazonas, Falcón, Lara, Los Andes, Zulia y en los llanos centrales y occidentales.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de algunas lluvias en la Región Central, abarcando Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

Advertisement

Por otra parte, en el Océano Atlántico, el Inameh monitorea la Onda Tropical 41 sobre el Atlántico Central Tropical y la Onda Tropical 42 al este de las islas de Cabo Verde.







