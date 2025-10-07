Sucesos
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
El siniestro además obligó a la evacuación masiva de cerca de 20 personas
Caracas/Foto: CBC.- Un incendio se suscitó en un estacionamiento del municipio Chacao, específicamente en la avenida principal de Los Palos Grandes, en el edificio Monte Ulia, lo que dejó como resultado seis personas afectadas y la pérdida total de dos vehículos la noche del lunes 6 de octubre.
Lea también: Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, el siniestro se desarrolló en el área del sótano 1 del parqueadero. Asimismo, involucró a dos automóviles tipo sedán con pérdida total. Otro carro también resultó afectado, explicó.
Igualmente, el incendio obligó al desalojo masivo de cerca de 20 personas. "Fue necesaria la activación del investigador de guardia del Cuerpo de Bomberos", acuñó en Instagram.
Con respecto a las seis personas afectadas, Palacios dijo que se debió a la inhalación de monóxido de carbono.
Al lugar acudieron funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, Protección Civil Chacao y Salud Chacao.
EE. UU. reveló cuándo entra en vigor la cancelación del TPS de 2021 para venezolanos
Bad Bunny en el Super Bowl: Trump dice "no conocerlo" y califica su elección de "ridícula"
"Somos como la novia intensa": Florentino Primera responde a las críticas contra su Free Cover
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
"¿Dónde está?: Hija de Edmundo González denuncia que Rafael Tudares cumplió nueves en "desaparición forzada"
La Vinotinto se lleva un histórico bronce en la Conmebol Liga Evolución Sub-15 tras vencer a Uruguay
El oro supera los 4.000 dólares por onza y marca un nuevo récord histórico
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
Vitrina2 días.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
País1 día.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
Mundo2 días.
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
-
Sucesos2 días.
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
-
La Lupa1 día.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
-
Mundo1 día.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
-
Sucesos23 horas.
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda