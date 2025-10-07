Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos

Caracas/Foto: CBC.- Un incendio se suscitó en un estacionamiento del municipio Chacao, específicamente en la avenida principal de Los Palos Grandes, en el edificio Monte Ulia, lo que dejó como resultado seis personas afectadas y la pérdida total de dos vehículos la noche del lunes 6 de octubre.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, el siniestro se desarrolló en el área del sótano 1 del parqueadero. Asimismo, involucró a dos automóviles tipo sedán con pérdida total. Otro carro también resultó afectado, explicó.

Igualmente, el incendio obligó al desalojo masivo de cerca de 20 personas. "Fue necesaria la activación del investigador de guardia del Cuerpo de Bomberos", acuñó en Instagram.

Con respecto a las seis personas afectadas, Palacios dijo que se debió a la inhalación de monóxido de carbono.

Al lugar acudieron funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, Protección Civil Chacao y Salud Chacao.