Tecnología
Incluido el país donde opera: X mostrará en los perfiles nuevos datos de verificación
El jefe de producto de X, Nikita Bier, que a partir de la próxima semana, se publicará el nuevo modelo en algunos perfiles, donde se reflejará en que país está basada la cuenta
Caracas/Foto: Archivo.- El jefe de producto de X, Nikita Bier, anunció este martes que la plataforma, anteriormente conocida como Twitter, comenzará a mostrar nuevos datos de perfiles, entre los que se incluye el país desde donde se utiliza la cuenta.
En una publicación que hizo en la red social, indicó que con esta nueva función, ahora los usuarios podrán verificar la autenticidad de una cuenta.
"Al leer contenido en X, deberías poder verificar su autenticidad. Esto es fundamental para estar al tanto de los problemas importantes que ocurren en el mundo. Como parte de eso, estamos experimentando con la visualización de nueva información en los perfiles, incluido en qué país se basa la cuenta, entre otros detalles", comentó.
El funcionario de la empresa no dio más información sobre qué otros aspectos se comenzarán a reflejarse en la plataforma.
Sin embargo, Bier compartió una captura de pantalla de cómo se verá el perfil de un usuario. "A partir de la próxima semana, se publicará esto en algunos perfiles de miembros del equipo X para recibir comentarios", agregó.
En la imagen, se muestra desde qué país estará conectada la persona. Asimismo, se informará en qué nación está basada el perfil, fecha a la que se unió a X, cuántas veces ha cambiado su nombre de usuario y cuándo fue la última vez que lo hizo.
¿Quién es Nikita Bier?
Elon Musk, dueño de X, fichó a Bier para la plataforma en julio de este año, conocido por fundar aplicaciones como Gas, posteriormente comprada por Discord, y TBH, adquirida por Facebook.
Tanto Gas como TBH eran apps dirigidas a adolescentes, a quienes se les animaba a dejarse cumplidos mutuos.
En su currículo, Bier también posee una participación como socio de riesgo en Lightspeed e igualmente fue asesor de la Fundación Solana, según TechCrunch.
El éxito de Bier no solo se ha basado en su capacidad para crear aplicaciones que hagan eco dentro de un grupo demográfico más joven, sino también en impulsar el crecimiento de las mismas en un corto período.
