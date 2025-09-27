Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre

Caracas/Foto: Archivo.- El Índice Bursátil Caracas (IBC) culminó la jornada de este viernes, 26 de septiembre, en 1.082,69 puntos. La variación diaria fue de (+2,89%) con respecto a la sesión anterior.

De acuerdo con el Diario de la Bolsa, el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.245,45 puntos, con una variación absoluta de 61,49 puntos, lo que representa un aumento de (+2,82%). Por su parte, el Índice Industrial cerró en 292,36 puntos, con una variación positiva de (+3,41%).

Al final de la sesión, el mercado mostró una dinámica en la que 8 acciones subieron de precio, 13 bajaron y 7 se mantuvieron estables.

El volumen total de transacciones en la Bolsa de Valores de Caracas, incluyendo los mercados regular y a plazo, alcanzó los 44.292.606,88 bolívares.

En el mercado regular se negociaron 114.651 acciones por un monto de 4.777.797,02 bolívares, mientras que en el mercado a plazo se transaron 737.086 acciones por un total de 39.514.809,86 bolívares.

Adicionalmente, en el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 92.837.969 bolívares, mientras que el Mercado de Otros Bienes registró certificados de financiamiento bursátil por 427.739.551,79 bolívares.









