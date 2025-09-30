Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.082,32 puntos este 30 de septiembre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 1.082,32 puntos con una variación de (-0,38%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.254,21 puntos, con una variación de (-0,41%) y el Índice Industrial cerró en 284,24 puntos (-0,13%).

Al cierre de la sesión, ocho acciones registraron alzas. Entre ellas T.Palo Grande, Sivensa, S.A., Envases venezolanos, Banco Nacional de Crédito, Ron Santa Teresa, Invaca I.C. “B”, Mercantil S.(A) y Pivca Clase “B”.

Por su parte, diez registraron bajas: Banco Provincial, Bolsa de Valores de Caracas, Cantv Clase (D), Manpa, C.A. SACA, R.S.Teresa “B”, Proagro, Protinal, Productos EFE, Corimon C.A. y Banco Caribe “A”.

Doce títulos se mantuvieron estables: Grupo Zuliano, Banco de Venezuela, FAB.N.Cementos, Domínguez & CIA, I.Crecepymes -B-, Invaca I.C. “A”, Corporación Grupo Químico, Arca INM.VAL “B”, Montesco “B”, Mercantil S.(B), CR. Carabobo y G.Mantra Clase B.

En el mercado regular se negociaron 101.406 acciones por un monto de 5.757.935,13 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 127.181 acciones por 7.637.789,75 bolívares, para un total de 13.395.724,88 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 58.911.816,12 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 463.139.019,05 bolívares.







