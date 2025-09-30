Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.082,32 puntos este 30 de septiembre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.254,21 puntos, con una variación de (-0,41%) y el Índice Industrial cerró en 284,24 puntos (-0,13%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 1.082,32 puntos con una variación de (-0,38%), con respecto a la sesión anterior.
Lea también: Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.254,21 puntos, con una variación de (-0,41%) y el Índice Industrial cerró en 284,24 puntos (-0,13%).
Al cierre de la sesión, ocho acciones registraron alzas. Entre ellas T.Palo Grande, Sivensa, S.A., Envases venezolanos, Banco Nacional de Crédito, Ron Santa Teresa, Invaca I.C. “B”, Mercantil S.(A) y Pivca Clase “B”.
Por su parte, diez registraron bajas: Banco Provincial, Bolsa de Valores de Caracas, Cantv Clase (D), Manpa, C.A. SACA, R.S.Teresa “B”, Proagro, Protinal, Productos EFE, Corimon C.A. y Banco Caribe “A”.
Doce títulos se mantuvieron estables: Grupo Zuliano, Banco de Venezuela, FAB.N.Cementos, Domínguez & CIA, I.Crecepymes -B-, Invaca I.C. “A”, Corporación Grupo Químico, Arca INM.VAL “B”, Montesco “B”, Mercantil S.(B), CR. Carabobo y G.Mantra Clase B.
En el mercado regular se negociaron 101.406 acciones por un monto de 5.757.935,13 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 127.181 acciones por 7.637.789,75 bolívares, para un total de 13.395.724,88 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 58.911.816,12 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 463.139.019,05 bolívares.
República Dominicana no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas
Sistema Patria inicia entrega de los últimos dos bonos de septiembre: montos superan los 100 dólares
Película "Alí Primera" fue elegida para representar a Venezuela en la carrera a los Oscar 2026
ONU respalda propuesta de EE. UU. para lograr un alto al fuego en Gaza
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.082,32 puntos este 30 de septiembre
FVF anuncia convocatoria de la Vinotinto para la fecha FIFA: Fariñez, Soteldo, Romo y Rondón no están en la lista
Palestinos califican el plan de paz propuesto por Trump como "peligroso, patético y ventajoso para Israel"
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
Tendencias
-
Mundo8 horas.
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
-
Mundo2 días.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Sucesos1 día.
Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
-
La Lupa1 día.
El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos
-
Mundo2 días.
Con drones y sistemas de vigilancia en tiempo real: así dice EE. UU. que identifica redes narcoterroristas
-
Sucesos1 día.
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
-
Economía1 día.
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
-
Economía1 día.
BVC: Ron Santa Teresa es el título más negociado con 1,49 millones de dólares