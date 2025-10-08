Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.092,27 puntos este 8 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.264,30 puntos, con una variación absoluta de 62,59 puntos (-2,69%) y el Índice Industrial cerró en 295,92 puntos (-0,12%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 1.092,27 puntos con una variación de 26,35 puntos (-2,36%), con respecto a la sesión anterior.
Lea también: El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.264,30 puntos, con una variación absoluta de 62,59 puntos (-2,69%) y el Índice Industrial cerró en 295,92 puntos (-0,12%).
Al final de la sesión, 12 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca la Bolsa de Valores de Caracas que subió a Bs. 95,00 desde Bs. 85,01, lo que equivale a un incremento de 11,75 %. Le siguieron:
• Arca INM.VAL. “B”: Bs. 275,00 (19,57 %)
• T. Palo Grande: Bs. 3,30 (10,37 %)
• Domínguez & CIA: Bs. 89,50 (4,07 %)
• R.S. Teresa “B”: Bs. 40,00 (2,56 %)
• Proagro: Bs. 47,00 (0,02 %)
• Protinal: Bs. 180,00 (5,88 %)
• Envases venezolanos: Bs. 164,90 (1,79 %)
• Corporación Grupo Químico: Bs. 415,00 (9,21 %)
• Montesco “B”: Bs. 85,00
• CR.Carabobo: Bs. 4.000,00 (0,25 %)
Por su parte, 13 acciones registraron bajas: Ron Sta. Teresa, Banco Provincial, Cantv Clase (D), F.Petrolia “B”, Banco Nacional de Crédito, Sivensa, S.A., Banco de Venezuela, Productos EFE, Banco Caribe “A”, Mercantil S.(A), Invaca I.C. “B”, Mercantil S.(B) y Pivca Clase “B”.
Seis títulos se mantuvieron estables: I.Crecepymes -B-, Manpa, C.A. SACA, Grupo Zuliano, FAB.N.Cementos, Invaca I.C. “A” y G.Mantra Clase B.
En el mercado regular se negociaron 93.382 acciones por un monto de 8.058.359,25 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.765.630 acciones por 81.179.225,64 bolívares, para un total de 89.237.584,89 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 42.460.291,74 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 515.726.785,49 bolívares.
Nueva jornada de renovación de cédula sin cita y con verificación de datos: ¿cuándo se llevará a cabo?
Llegan a Venezuela 197 migrantes, entre ellos 4 niños, en un vuelo proveniente de EE. UU.
Jorge Rodríguez aseguró que plan para "atacar" la Embajada de EE. UU. buscaba "promover la violencia"
Marco Rubio tilda de “peligrosa” resolución demócrata que busca impedir operativo militar en el Caribe
Secretaría general de la OEA respalda solicitud de la CIDH para una visita "in loco" a Venezuela
Profesores exigen ajuste salarial y la "liberación plena" de los dirigentes sindicales detenidos
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.092,27 puntos este 8 de octubre
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
-
La Lupa1 día.
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
-
La Lupa1 día.
Disparen a matar: actuaciones del enjambre digital
-
Economía1 día.
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
-
Mundo1 día.
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
-
Mundo1 día.
The New York Times: Trump cancela el acercamiento diplomático con Venezuela
-
País11 horas.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
La Lupa10 horas.
Es hora de hacer política: no hay otra opción