Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.092,27 puntos este 8 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 1.092,27 puntos con una variación de 26,35 puntos (-2,36%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.264,30 puntos, con una variación absoluta de 62,59 puntos (-2,69%) y el Índice Industrial cerró en 295,92 puntos (-0,12%).

Al final de la sesión, 12 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca la Bolsa de Valores de Caracas que subió a Bs. 95,00 desde Bs. 85,01, lo que equivale a un incremento de 11,75 %. Le siguieron:

• Arca INM.VAL. “B”: Bs. 275,00 (19,57 %)

• T. Palo Grande: Bs. 3,30 (10,37 %)

Advertisement

• Domínguez & CIA: Bs. 89,50 (4,07 %)

• R.S. Teresa “B”: Bs. 40,00 (2,56 %)

• Proagro: Bs. 47,00 (0,02 %)

• Protinal: Bs. 180,00 (5,88 %)

• Envases venezolanos: Bs. 164,90 (1,79 %)

Advertisement

• Corporación Grupo Químico: Bs. 415,00 (9,21 %)

• Montesco “B”: Bs. 85,00

• CR.Carabobo: Bs. 4.000,00 (0,25 %)

Por su parte, 13 acciones registraron bajas: Ron Sta. Teresa, Banco Provincial, Cantv Clase (D), F.Petrolia “B”, Banco Nacional de Crédito, Sivensa, S.A., Banco de Venezuela, Productos EFE, Banco Caribe “A”, Mercantil S.(A), Invaca I.C. “B”, Mercantil S.(B) y Pivca Clase “B”.

Seis títulos se mantuvieron estables: I.Crecepymes -B-, Manpa, C.A. SACA, Grupo Zuliano, FAB.N.Cementos, Invaca I.C. “A” y G.Mantra Clase B.

Advertisement

En el mercado regular se negociaron 93.382 acciones por un monto de 8.058.359,25 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.765.630 acciones por 81.179.225,64 bolívares, para un total de 89.237.584,89 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 42.460.291,74 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 515.726.785,49 bolívares.