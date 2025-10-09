Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.106,64 puntos este 9 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.106,64 puntos con una variación de 14,37 puntos (+1,32%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.289,07 puntos, con una variación absoluta de 24,77 puntos (+1,09%) y el Índice Industrial cerró en 304,08 puntos (+2,76%).

Al final de la sesión, 12 acciones subieron de precio, 11 bajaron y 9 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 177.935 acciones por un monto de 8.568.212,33 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 4.480.459 acciones por 166.169.184,50 bolívares, para un total de 174.737.396,83 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 42.587.097,06 bolívares.

