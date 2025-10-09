Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.106,64 puntos este 9 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.289,07 puntos, con una variación absoluta de 24,77 puntos (+1,09%) y el Índice Industrial cerró en 304,08 puntos (+2,76%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.106,64 puntos con una variación de 14,37 puntos (+1,32%), con respecto a la sesión anterior.
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.289,07 puntos, con una variación absoluta de 24,77 puntos (+1,09%) y el Índice Industrial cerró en 304,08 puntos (+2,76%).
Al final de la sesión, 12 acciones subieron de precio, 11 bajaron y 9 se mantuvieron estables.
En el mercado regular se negociaron 177.935 acciones por un monto de 8.568.212,33 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 4.480.459 acciones por 166.169.184,50 bolívares, para un total de 174.737.396,83 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 42.587.097,06 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 20.491.114,98 bolívares.
