Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.135,16 puntos este 10 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 1.135,16 puntos con una variación de 28,52 puntos (+2,58%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.357,17 puntos, con una variación absoluta de 68,10 puntos (+2,98%) y el Índice Industrial cerró en 304,17 puntos (+0,03%).

Al final de la sesión, 19 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca Banco Provincial que subió a Bs. 31,99 desde Bs. 31,10, lo que equivale a un incremento de 2,86 %. Le siguieron:

T. Palo Grande: Bs. 3,90

Banco Nacional de Crédito: Bs. 360, 00

Cantv Clase (D): Bs. 83,00

I.Crecepymes -B-: Bs. 7,85

Productos EFE: Bs. 30,00

Proagro: Bs. 46,50

Ron Sta. Teresa: Bs. 58,94

FAB.N.Cementos: Bs. 24,50

Envases venezolanos: Bs. 176,00

Bolsa de Valores de Caracas: Bs. 102,90

Grupo Zuliano: Bs. 58,95

Protinal: Bs. 175,00

Montesco “B”: Bs. 100,97

Mercantil S.(A): Bs. 1.250,00

Domínguez & CIA: Bs. 101,90

Mercantil S.(B): Bs. 1.299,98

Impulsa V.C. “B”: Bs. 970,99

Pivca Clase “B”: Bs. 8.400,00

Por su parte, cinco acciones registraron bajas: CR. Carabobo, R.S.Teresa “B”, Banco de Venezuela, Coricom C.A. y Banco Caribe “A”.

Ocho títulos se mantuvieron estables: Invaca I.C. “A”, Corporación Grupo Químico, Invaca I.C. “B”, G.Mantra Clase B, Arca INM.VAL. “B”, F.Petrolia “B”, Sivensa, S.A. y Manpa, C.A. SACA.

En el mercado regular se negociaron 123.499 acciones por un monto de 8.179.754,12 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 192.992 acciones por 14.214.536,22 bolívares, para un total de 22.394.290,34 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 62.880.490,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 6.798.285,05 bolívares.