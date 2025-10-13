Connect with us

Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.411,67 puntos, con una variación absoluta de 54,50 puntos (+2,31%) y el Índice Industrial cerró en 325,42 puntos (+6,99%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este lunes en 1.168,38 puntos con una variación de 33,22 puntos (+2,93%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.411,67 puntos, con una variación absoluta de 54,50 puntos (+2,31%) y el Índice Industrial cerró en 325,42 puntos (+6,99%).

Al final de la sesión, 15 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca el Banco Provincial que subió a Bs. 32,90 desde Bs. 31,99, lo que equivale a un incremento de 2,84 %. Le siguieron: 

• T. Palo Grande: Bs. 5,60 

• R.S.Teresa “B”: Bs. 45,00

• Ron Sta. Teresa: Bs. 67,00

•  Cantv Clase (D): Bs. 87,00

• Proagro: Bs. 47,00

• Banco Nacional de Crédito: Bs. 360,01 

• Domínguez & CIA: Bs. 105,00 

• Productos EFE: Bs. 31,50 

• Envases venezolanos: Bs. 195,00 

• Mercantil S.(A): Bs. 1.334,00

• Mercantil S.(B): Bs. 1.300,00

• Banco Caribe “A”: Bs. 345,00 

• Sivensa, S.A.: Bs. 84,87 

• Invaca I.C. “B”: Bs. 160,90 

Por su parte, siete acciones registraron bajas: Bolsa de Valores de Caracas, Banco de Venezuela, Protinal, F.Petrolia “B”, FAB.N.Cementos, Corporación Grupo Químico y Pivca Clase “B”, 

Diez títulos se mantuvieron estables: Manpa, C.A. SACA, I.Crecepymes -B-, Grupo Zuliano, Coricom C.A., Montesco “B”, G.Mantra Clase B, Invaca I.C. “A”, Alalza INV. “B”, Arca INM.VAL. “B” y PC-IBC F.M.I.C.C.

En el mercado regular se negociaron 143.126 acciones por un monto de 9.296.667,33 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 56.583 acciones por 3.217.962,00 bolívares, para un total de 12.514.629,33 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 74.243.812,50 bolívares.

Foto: Bolsa de Valores de Caracas / Cortesía




