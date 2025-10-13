Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este lunes en 1.168,38 puntos con una variación de 33,22 puntos (+2,93%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.411,67 puntos, con una variación absoluta de 54,50 puntos (+2,31%) y el Índice Industrial cerró en 325,42 puntos (+6,99%).

Al final de la sesión, 15 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca el Banco Provincial que subió a Bs. 32,90 desde Bs. 31,99, lo que equivale a un incremento de 2,84 %. Le siguieron:

• T. Palo Grande: Bs. 5,60

• R.S.Teresa “B”: Bs. 45,00

• Ron Sta. Teresa: Bs. 67,00

• Cantv Clase (D): Bs. 87,00

• Proagro: Bs. 47,00

• Banco Nacional de Crédito: Bs. 360,01

• Domínguez & CIA: Bs. 105,00

• Productos EFE: Bs. 31,50

• Envases venezolanos: Bs. 195,00

• Mercantil S.(A): Bs. 1.334,00

• Mercantil S.(B): Bs. 1.300,00

• Banco Caribe “A”: Bs. 345,00

• Sivensa, S.A.: Bs. 84,87

• Invaca I.C. “B”: Bs. 160,90

Por su parte, siete acciones registraron bajas: Bolsa de Valores de Caracas, Banco de Venezuela, Protinal, F.Petrolia “B”, FAB.N.Cementos, Corporación Grupo Químico y Pivca Clase “B”,

Diez títulos se mantuvieron estables: Manpa, C.A. SACA, I.Crecepymes -B-, Grupo Zuliano, Coricom C.A., Montesco “B”, G.Mantra Clase B, Invaca I.C. “A”, Alalza INV. “B”, Arca INM.VAL. “B” y PC-IBC F.M.I.C.C.

En el mercado regular se negociaron 143.126 acciones por un monto de 9.296.667,33 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 56.583 acciones por 3.217.962,00 bolívares, para un total de 12.514.629,33 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 74.243.812,50 bolívares.