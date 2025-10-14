Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.477,16 puntos, con una variación absoluta de 65,49 puntos (+2,72%) y el Índice Industrial cerró en 335,47 puntos (+3,09%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 1.200,70 puntos con una variación de 32,32 puntos (+2,77%), con respecto a la sesión anterior.
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.477,16 puntos, con una variación absoluta de 65,49 puntos (+2,72%) y el Índice Industrial cerró en 335,47 puntos (+3,09%).
Al final de la sesión, 17 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 9 se mantuvieron estables.
En el mercado regular se negociaron 159.987 acciones por un monto de 8.362.301,31 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 199.269 acciones por 56.680.731,00 bolívares, para un total de 65.043.032,31 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 236.700,00 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 349.634.058,70 bolívares.
