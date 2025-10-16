Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.416,04 puntos este 16 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.416,04 puntos con una variación de 96,67 puntos (+7,33%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.950,45 puntos, con una variación absoluta de 207,75 puntos (+7,57%) y el Índice Industrial cerró en 370,86 puntos (+5,67%).

Al final de la sesión, 18 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca Ron STA. Teresa que subió a Bs. 68,00 desde Bs. 63,50, lo que equivale a un incremento de 7,09 %. Le siguieron:

• Banco Provincial: Bs. 46,00

• T. Palo Grande: Bs. 6,60

• Bolsa de Valores de Caracas: Bs. 149,99

• Manpa, C.A., SACA: Bs. 13,00

• I. Crecepymes -B-: Bs. 9,12

• R.S. Teresa “B”: Bs. 57,00

• Proagro: Bs. 46,50

• Banco Nacional de Crédito: Bs. 400,00

• Banco de Venezuela: Bs. 290,00

• Cantv Clase (D): Bs. 96,50

• Protinal: Bs. 180,00

• Montesco “B”: Bs. 99,98

• FAB.N.Cementos: Bs. 24,00

• Envases venezolanos: Bs. 216,00

• Coricom C.A.: Bs. 119,00

• Banco Caribe “A”: Bs. 394,00

• G.Mantra Clase B: 1.800,00

Por su parte, siete acciones registraron bajas: Domínguez & CIA, Sivensa, S.A., Grupo Zuliano, Mercantil S.(A), Mercantil S. (B), CR. Carabobo y Pivca Clase “B”.

Cinco títulos se mantuvieron estables: Productos EFE, F.Petrolia “B”, Invaca I.C. “B”, Corporación Grupo Químico y Invaca I.C. “A”.

En el mercado regular se negociaron 216.217 acciones por un monto de 9.317.585,18 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 2.482.420 acciones por 128.332.130,00 bolívares, para un total de 137.649.715,18 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 1.672.201,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 147.051.060,38 bolívares.

