Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.416,04 puntos este 16 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.950,45 puntos, con una variación absoluta de 207,75 puntos (+7,57%) y el Índice Industrial cerró en 370,86 puntos (+5,67%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.416,04 puntos con una variación de 96,67 puntos (+7,33%), con respecto a la sesión anterior.
Lea también: Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.950,45 puntos, con una variación absoluta de 207,75 puntos (+7,57%) y el Índice Industrial cerró en 370,86 puntos (+5,67%).
Al final de la sesión, 18 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca Ron STA. Teresa que subió a Bs. 68,00 desde Bs. 63,50, lo que equivale a un incremento de 7,09 %. Le siguieron:
• Banco Provincial: Bs. 46,00
• T. Palo Grande: Bs. 6,60
• Bolsa de Valores de Caracas: Bs. 149,99
• Manpa, C.A., SACA: Bs. 13,00
• I. Crecepymes -B-: Bs. 9,12
• R.S. Teresa “B”: Bs. 57,00
• Proagro: Bs. 46,50
• Banco Nacional de Crédito: Bs. 400,00
• Banco de Venezuela: Bs. 290,00
• Cantv Clase (D): Bs. 96,50
• Protinal: Bs. 180,00
• Montesco “B”: Bs. 99,98
• FAB.N.Cementos: Bs. 24,00
• Envases venezolanos: Bs. 216,00
• Coricom C.A.: Bs. 119,00
• Banco Caribe “A”: Bs. 394,00
• G.Mantra Clase B: 1.800,00
Por su parte, siete acciones registraron bajas: Domínguez & CIA, Sivensa, S.A., Grupo Zuliano, Mercantil S.(A), Mercantil S. (B), CR. Carabobo y Pivca Clase “B”.
Cinco títulos se mantuvieron estables: Productos EFE, F.Petrolia “B”, Invaca I.C. “B”, Corporación Grupo Químico y Invaca I.C. “A”.
En el mercado regular se negociaron 216.217 acciones por un monto de 9.317.585,18 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 2.482.420 acciones por 128.332.130,00 bolívares, para un total de 137.649.715,18 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 1.672.201,00 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 147.051.060,38 bolívares.
Cabello: "Las armas de la nación las tiene el pueblo para cuidar a la patria"
Trump anuncia que se reunirá con Putin en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.416,04 puntos este 16 de octubre
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe
Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia exige investigar atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
El valiente llamado del papa
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
Hallan en Táchira los restos fósiles del primer ictiosaurio encontrado en Venezuela
Activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche resultan heridos tras sufrir atentado al norte de Bogotá
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
País1 día.
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
-
Mundo1 día.
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
-
Economía1 día.
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
-
Mundo1 día.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
País1 día.
Maduro tildó como "éxito total" ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela
-
La Lupa1 día.
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
-
Mundo1 día.
EE. UU. cobrará una tarifa de 1 000 dólares para permisos de ‘parole’ humanitario