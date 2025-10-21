Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.465,01 puntos este 21 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este lunes en 1.465,01 puntos con una variación de 1,27 puntos (-0,09%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.022,26 puntos, con una variación absoluta de 23,16 puntos (-0,76%) y el Índice Industrial cerró en 409,47 puntos (+4,38%).

Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio, 10 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 163.251 acciones por un monto de 12.573.245,05 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 82.567 acciones por 7.333.642,40 bolívares, para un total de 19.906.887,45 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 17.462.760,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 57.709.716,00 bolívares.