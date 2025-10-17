Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 1.466,28 puntos con una variación de 50,24 puntos (+3,55%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.045,42 puntos, con una variación absoluta de 94,97 puntos (+3,22%) y el Índice Industrial cerró en 392,29 puntos (+5,78%).

Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca el Banco Provincial que subió a Bs. 49,40 desde Bs. 46,00, lo que equivale a un incremento de 7,39 %. Le siguieron:

• Banco Nacional de Crédito: Bs. 401,00

• I. Crecepymes -B-: Bs. 10,94

• R.S. Teresa “B”: Bs. 63,00

• Ron STA. Teresa: Bs. 72,75

• Envases venezolanos: Bs. 245,00

• FAB.N.Cementos: Bs. 28,97

• Domínguez & CIA: Bs. 138,00

• Cantv Clase (D): Bs. 97,00

• Productos EFE: Bs. 31,00

• F.Petrolia “B”: Bs. 105,00

• Sivensa, S.A.: Bs. 80,50

• Grupo Zuliano: Bs. 58,95

• Mercantil S.(A): Bs. 1.348,99

• Montesco “B”: Bs. 100,89

• Impulsa V.C. “B”: Bs. 1.262,27

Por su parte, 11 acciones registraron bajas: T.Palo Grande, Bolsa de Valores de Caracas, Manpa, C.A., SACA, Proagro, Banco de Venezuela, Invaca I.C. “B”, Banco Caribe, Protinal, Mercantil S.(B), Pivca Clase “B” y CR. Carabobo.

Cuatro títulos se mantuvieron estables: Invaca I.C. “A”, Coricom C.A., Corporación Grupo Químico y G. Mantra Clase B.

En el mercado regular se negociaron 153.824 acciones por un monto de 9.034.498,54 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 204.109 acciones por 19.936.039,40 bolívares, para un total de 28.970.537,94 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 325.984,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 155.118.251,74 bolívares.







