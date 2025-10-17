Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.045,42 puntos, con una variación absoluta de 94,97 puntos (+3,22%) y el Índice Industrial cerró en 392,29 puntos (+5,78%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 1.466,28 puntos con una variación de 50,24 puntos (+3,55%), con respecto a la sesión anterior.
Lea también: BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.045,42 puntos, con una variación absoluta de 94,97 puntos (+3,22%) y el Índice Industrial cerró en 392,29 puntos (+5,78%).
Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca el Banco Provincial que subió a Bs. 49,40 desde Bs. 46,00, lo que equivale a un incremento de 7,39 %. Le siguieron:
• Banco Nacional de Crédito: Bs. 401,00
• I. Crecepymes -B-: Bs. 10,94
• R.S. Teresa “B”: Bs. 63,00
• Ron STA. Teresa: Bs. 72,75
• Envases venezolanos: Bs. 245,00
• FAB.N.Cementos: Bs. 28,97
• Domínguez & CIA: Bs. 138,00
• Cantv Clase (D): Bs. 97,00
• Productos EFE: Bs. 31,00
• F.Petrolia “B”: Bs. 105,00
• Sivensa, S.A.: Bs. 80,50
• Grupo Zuliano: Bs. 58,95
• Mercantil S.(A): Bs. 1.348,99
• Montesco “B”: Bs. 100,89
• Impulsa V.C. “B”: Bs. 1.262,27
Por su parte, 11 acciones registraron bajas: T.Palo Grande, Bolsa de Valores de Caracas, Manpa, C.A., SACA, Proagro, Banco de Venezuela, Invaca I.C. “B”, Banco Caribe, Protinal, Mercantil S.(B), Pivca Clase “B” y CR. Carabobo.
Cuatro títulos se mantuvieron estables: Invaca I.C. “A”, Coricom C.A., Corporación Grupo Químico y G. Mantra Clase B.
En el mercado regular se negociaron 153.824 acciones por un monto de 9.034.498,54 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 204.109 acciones por 19.936.039,40 bolívares, para un total de 28.970.537,94 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 325.984,00 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 155.118.251,74 bolívares.
El príncipe Andrés da un paso atrás en la familia real y renuncia a todos sus títulos
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
Machado habló con Netanyahu y le dijo que "aprecia sus decisiones" en la guerra en Gaza
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Tendencias
-
Mundo2 días.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
Mundo2 días.
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
-
Economía2 días.
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
-
País2 días.
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
-
País2 días.
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
-
País2 días.
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
-
País2 días.
Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"
-
Mundo2 días.
Muere en hospital de Miami un inmigrante de 67 años bajo custodia del ICE