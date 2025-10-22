Connect with us

Economía

Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.473,20 puntos este 22 de octubre

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.036,41 puntos, con una variación absoluta de 14,15 puntos (+0,47%) y el Índice Industrial cerró en 414,09 puntos (+1,13%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 1.473,20 puntos con una variación de 8,19 puntos (+0,56%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.036,41 puntos, con una variación absoluta de 14,15 puntos (+0,47%) y el Índice Industrial cerró en 414,09 puntos (+1,13%).

Al final de la sesión, nueve acciones subieron de precio. Entre ellas destaca Manpa, C.A., SACA que subió a Bs. 13,25 desde Bs. 13,00, lo que equivale a un incremento de 1,92 %. Le siguieron: 

- FAB.N.Cementos: Bs. 35,00 

- Protinal: Bs. 180,00

- Cantv Clase (D): Bs. 112,99

- Mercantil S.(A): Bs. 1.400,00

- Grupo Zuliano: Bs. 70,00

- Sivensa, S.A.: Bs. 84,40

- Coricom C.A.: Bs. 128,95 

- Pivca Clase “B”: Bs. 8.799,99

Por su parte, 11 acciones registraron bajas: Banco Provincial, Bolsa de Valores de Caracas, R.S. Teresa “B”, T. Palo Grande, Proagro, Banco de Venezuela, I. Crecepymes -B-, Banco Caribe “A”, Invaca I.C. “B”, Envases venezolanos y CR. Carabobo. 

Doce títulos se mantuvieron estables: Ron. STA. Teresa, Banco Nacional de Crédito, Arca Inm. Val. “B”, F.Petrolia “B”, Productos EFE, Mercantil S.(B), Montesco “B”, Domínguez & CIA, PC-IBC F.M.I.C.C, Invaca I.C “A” y Corporación Grupo Químico y G. Mantra Clase B.

En el mercado regular se negociaron 149.435 acciones por un monto de 9.214.087,37 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.956.225 acciones por 117.204.945,84 bolívares, para un total de 126.419.033,21 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 22.290.100,56 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 712.191.745,27 bolívares.

Foto: Bolsa de Valores de Caracas / Cortesía




