Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.473,20 puntos este 22 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 1.473,20 puntos con una variación de 8,19 puntos (+0,56%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.036,41 puntos, con una variación absoluta de 14,15 puntos (+0,47%) y el Índice Industrial cerró en 414,09 puntos (+1,13%).

Al final de la sesión, nueve acciones subieron de precio. Entre ellas destaca Manpa, C.A., SACA que subió a Bs. 13,25 desde Bs. 13,00, lo que equivale a un incremento de 1,92 %. Le siguieron:

- FAB.N.Cementos: Bs. 35,00

- Protinal: Bs. 180,00

- Cantv Clase (D): Bs. 112,99

- Mercantil S.(A): Bs. 1.400,00

- Grupo Zuliano: Bs. 70,00

- Sivensa, S.A.: Bs. 84,40

- Coricom C.A.: Bs. 128,95

- Pivca Clase “B”: Bs. 8.799,99

Por su parte, 11 acciones registraron bajas: Banco Provincial, Bolsa de Valores de Caracas, R.S. Teresa “B”, T. Palo Grande, Proagro, Banco de Venezuela, I. Crecepymes -B-, Banco Caribe “A”, Invaca I.C. “B”, Envases venezolanos y CR. Carabobo.

Doce títulos se mantuvieron estables: Ron. STA. Teresa, Banco Nacional de Crédito, Arca Inm. Val. “B”, F.Petrolia “B”, Productos EFE, Mercantil S.(B), Montesco “B”, Domínguez & CIA, PC-IBC F.M.I.C.C, Invaca I.C “A” y Corporación Grupo Químico y G. Mantra Clase B.

En el mercado regular se negociaron 149.435 acciones por un monto de 9.214.087,37 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.956.225 acciones por 117.204.945,84 bolívares, para un total de 126.419.033,21 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 22.290.100,56 bolívares.

