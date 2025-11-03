Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.595,66 puntos este 3 de noviembre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este lunes en 1.595,66 puntos con una variación de 24,11 puntos (-1,49%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.300,04 puntos, con una variación absoluta de 53,87 puntos (-1,61%) y el Índice Industrial cerró en 438,94 puntos (-0,73%).

Al final de la sesión, 11 acciones subieron de precio. Entre ellas destaca la de C.Capital “B” que subió a Bs. 69,00 desde Bs. 40,00, lo que representa un incremento de 72,50 %. Le siguieron:

• T. Palo Grande: Bs. 8,00

• F.Petrolia "B": Bs. 99,89

• Cantv Clase (D): Bs. 126,90

• Proagro: Bs. 48,00

• Banco Caribe “A”: Bs. 330,00

• Montesco “B”: Bs. 79,97

• Grupo Zuliano: Bs. 99,00

• Envases venezolanos: Bs. 250,00

• G. Mantra Clase B: Bs. 2.400,00

• CR. Carabobo: Bs. 4.899,00

Por su parte, 14 acciones registraron bajas: Banco Provincial, R.S.Teresa “B”, Bolsa de Valores de Caracas, Productos EFE, Banco Nacional de Crédito, FAB.N.Cementos, I. Crecepymes -B-, Sivensa, S.A., Domínguez & CIA, Coricom C.A., Protinal, Mercantil S.(B), Banco de Venezuela e Invaca I.C. “A”.

Siete títulos se mantuvieron estables: Manpa. C.A. SACA, Ron STA. Teresa, Mercantil S.(A), Invaca I.C. “B”, Corporación Grupo Químico, Arca Inm.Val “B” y Pivca Clase “B”.

En el mercado regular se negociaron 116.477 acciones por un monto de 7.140.090,83 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.020.730 acciones por 16.574.044,50 bolívares, para un total de 23.714.135,33 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 8.086.299,76 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 11.440.996,60 bolívares.