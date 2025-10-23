Economía
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.357,81 puntos, con una variación absoluta de 321,40 puntos (+10,58%) y el Índice Industrial cerró en 416,70 puntos (+0,63%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.608,92 puntos con una variación de 135,72 puntos (+9,21%), con respecto a la sesión anterior.
Lea también: Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.357,81 puntos, con una variación absoluta de 321,40 puntos (+10,58%) y el Índice Industrial cerró en 416,70 puntos (+0,63%).
Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio, 7 bajaron y 8 se mantuvieron estables.
En el mercado regular se negociaron 172.755 acciones por un monto de 13.276.262,45 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 231.802 acciones por 22.201.021,50 bolívares, para un total de 35.477.283,95 bolívares.
En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 10.974.167,04 bolívares.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
Rusia asegura que se beneficiará de las sanciones impuestas por Donald Trump
UCV celebrará misa por la canonización de los santos venezolanos tras suspensión del acto en el Monumental
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
Familias de dos vascos detenidos en Venezuela exigen su liberación tras más de un año en prisión
Danny Ocean habla sobre Venezuela y aclara que sus canciones "no son manifiestos o algo político"
Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
-
País2 días.
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
-
Economía2 días.
El futuro de Warner Bros. Discovery en revisión: la compañía estudia una posible venta
-
La Lupa1 día.
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
-
País2 días.
Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"
-
Economía1 día.
Gobierno anuncia el pago del primer mes de aguinaldos para pensionados del IVSS
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.465,01 puntos este 21 de octubre