Economía

Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.357,81 puntos, con una variación absoluta de 321,40 puntos (+10,58%) y el Índice Industrial cerró en 416,70 puntos (+0,63%)
Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.608,92 puntos con una variación de 135,72 puntos (+9,21%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.357,81 puntos, con una variación absoluta de 321,40 puntos (+10,58%) y el Índice Industrial cerró en 416,70 puntos (+0,63%).

Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio, 7 bajaron y 8 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 172.755 acciones por un monto de 13.276.262,45 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 231.802 acciones por 22.201.021,50 bolívares, para un total de 35.477.283,95 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 10.974.167,04 bolívares.

