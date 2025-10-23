Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre

Caracas/Foto: Archivo.- El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.608,92 puntos con una variación de 135,72 puntos (+9,21%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 3.357,81 puntos, con una variación absoluta de 321,40 puntos (+10,58%) y el Índice Industrial cerró en 416,70 puntos (+0,63%).

Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio, 7 bajaron y 8 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 172.755 acciones por un monto de 13.276.262,45 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 231.802 acciones por 22.201.021,50 bolívares, para un total de 35.477.283,95 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 10.974.167,04 bolívares.